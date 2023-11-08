王美花遭批混官典範　經濟部點3謬誤、回嗆選舉口水不會增加選票

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首先，王美花於去年底指出台灣將完成200座風機，如今已經完成270座，而台電經由公開招標程序完成的離岸風電第一期，經過磨合期後，也已經恢復可用率86％以上。經濟部回嗆羅智強不僅不清楚台灣有好幾座風場，甚至搞不清楚離岸風電發電旺季是秋冬。
第二，俄羅斯入侵烏克蘭後，全球燃料價格大漲，連帶帶動各國通膨情況嚴重。其他國家一開始讓能源價格隨市場反應，結果造成大幅通膨後，仍採取預算補貼能源或電力公司吸收，包括韓國虧損7500億元、法國編列6720億元補貼後仍虧損5700億元、英國編列2兆以上預算補貼能源價格等等。台灣在油電公司承擔虧損後，由政府給予財務支持，才能讓通膨情況相對國際溫和。
最後，去年台灣的出口4794億美元，相比於2015年的2844億美元，大幅成長了近7成。今年全球都受通膨、升息的經濟衝擊，但我國因為整體貿易額增長，加上全球分散佈局開始有成果，因此ECFA早收產品占我國輸往全球的比重甚至由去年的4.3％，持續降到今年1至9月的3.6％。
至於缺電議題，經濟部再次強調，近年備轉容量率最低發生在2016年5月僅有1.64%，對比今年目前都不曾低於6%，「與其用政治語言打擊台電，不如共同支持電網強韌計畫進行改善，投資國家基礎建設，正視事故主因才能治本改善。」