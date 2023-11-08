▲維生素D可預防流感？冬天流感流行是因維生素D不足？　研究：並無相關

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維生素D可減少感染？ 防病率比疫苗有效？近年來有許多研究指出，維生素D不只是骨骼健康的關鍵營養素，還與免疫調節有關，能增強免疫力、減少病毒感染的機會。由於流感常發生於日照時間較短的冬季，而陽光又是身體合成維生素D的重要因子，因此有人推論缺乏維生素D跟流感有關。
而《英國醫學期刊》也曾刊登一份研究報告指出，使用維生素D補充劑每年可以在英國避免大約300萬起感冒病例的發生。根據《BBC》報導，此研究的總體結果顯示，在每33名使用維生素補充劑的人員中，有1人會免受感染，而流感疫苗的防病率為40比1，這個結果比使用流感疫苗更為有效。
維生素D與流感發生無關 不建議用來預防疾病維生素D似乎可以預防流感，但真的是這樣嗎？食藥署表示，在一個納入334位學齡兒童的臨床試驗中，有一半的受試者每天服用1200國際單位的維生素D，另外一半則服用安慰劑，經過一個冬天後，有服用維生素D的學齡兒童得到A型流感的機會比較低，但有趣的是，他們得到B型流感的機會卻比較多。
食藥署提到，為了確認這個看似矛盾的現象，同樣的研究團隊又在2009年流感期間做了另一個臨床試驗，結果發現維生素D的使用與流感的發生率並無相關，目前使用維生素D來預防流感的證據還是太少，因此不建議拿它來預防疾病。
英國公共衛生局（PHE）營養科學部主任列維（Louis Levy）也曾在《BBC》報導中提到，《英國醫學期刊》上的這項研究目前也沒有提供足夠的證據顯示使用維生素D補充劑可以降低呼吸道感染的危險。PHE此前建議在秋、冬服用維生素D補充劑，目的是保持骨骼和肌肉的健康。
因此，以目前來說，維生素D可以維護骨骼健康，但若要預防疾病，維持良好的衛生習慣、勤洗手、戴口罩以及疫苗預防注射才是最有效的預防方法。
資料來源：https://www.facebook.com/100064637144207/posts/pfbid0TFy3YDCnpLQBS7xPKeFw5pfqP7mzg5v51CetNGGskweezMJWigosTSMfdhsHJpQbl/?mibextid=cr9u03
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59830
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