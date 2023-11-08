待柬埔寨3名台男遭捕！警方搜出逾2公斤K他命 企圖走私入台失敗
柬埔寨警方在7日發表聲明，在本月3日逮捕三名持有三級毒品K他命（Ketamine）的台灣男子，查獲2.1公斤的K他命，目前已押往法院審理。這三名男子涉嫌在金邊販毒，而10月4日才有另一名台灣男子攜帶994公克的K他命，準備從金邊國際機場企圖走私來台灣時被捕，疑為同夥或有毒品往來。
國際中心賴正琳／綜合報導
《柬中時報》在7日報導，柬埔寨緝毒警方3日傍晚在金邊龍邊區K5路逮捕3名男嫌，分別為36歲楊某、30歲莊某及29歲吳某，警方在他們身上搜出2.1公斤K他命粉末，目前已移法送辦。過去柬埔寨是中資犯罪集團的大本營，受到國際社會關注後大部分的產業已逐漸移往緬甸北部。
販毒罪在柬埔寨被抓到也是有可能會被重判，柬埔寨今年8月才發生台籍囚犯因販毒遭重判，該名台灣男子在2009年2月被捕，因涉及重大毒品案，被判52年有期徒刑，疑因害怕在異國監獄被關到死，雇用美國幫派分子自導自演劫獄，但最終還是在金邊遭逮捕。
另外，台灣和柬埔寨沒有引渡條款，犯人在柬埔寨服完刑，回台灣還是要接受審判，根據我國刑法第5條規定中的「世界法主義」，即便是在中華民國領域外的犯罪，經查獲後回台灣仍要接受法規判刑。
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