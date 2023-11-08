《進擊的巨人》艾連結局「10年前第1集」就公開了！作者套路太強

林曉培消失5年！被目擊「打掃澡堂」　49歲近況曝光

▲林曉培睽違5年推出新歌〈時光的劇場〉，在MV中扮演澡堂阿姨。（圖／杰思國際娛樂提供）
▲林曉培睽違5年推出新歌〈時光的劇場〉，在MV中扮演澡堂阿姨。（圖／杰思國際娛樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

49歲的林曉培在睽違5年推出全新EP《願我》，時逢自己出道25年，林曉培透過EP中三首創作娓娓道來自己入行至今歷經的人生起伏及心境，其中全新主打歌〈時光的劇場〉可說是林曉培要獻給長久以來支持歌迷的「感謝禮」。而在MV中，林曉培則是扮演打掃澡堂的員工，體驗人生甘苦，回憶過往。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在錄音的過程中高唱〈時光的劇場〉的林曉培，讓過往出道以來的時光往事，如走馬燈般歷歷在目重現，她透露這麼多齣「時光的劇場」中，最難忘的是自己在24年前的第10屆金曲獎上奪下「最佳新人獎」的那一瞬間，還間接得到與日本天團「美夢成真」主唱-吉田美和合照的機會，而那張拍立得的合照更至此成為林曉培的傳家寶。

▲林曉培推出新歌〈時光的劇場〉，在MV中扮演澡堂阿姨。（圖／杰思國際娛樂提供）
▲▼林曉培在新歌MV中扮演澡堂阿姨。（圖／杰思國際娛樂提供）
▲林曉培推出新歌〈時光的劇場〉，在MV中扮演澡堂阿姨。（圖／杰思國際娛樂提供）
 
配合林曉培創作歌曲時因看到少男、少女上下課，而湧起青春時的印象及悸動，這次MV中特別讓飾演澡堂員工的林曉培，在體驗人生甘苦回憶過往時，與不同時段平行時空的自己邂逅，與當年自己還是小學生不會解答的數學難題情景，以及重拾高中生的歌唱夢想的衝勁串聯，構成這首〈時光的劇場〉致青春的精神及感動；其中在MV尾末更讓林曉培清唱當年代表作〈心動〉，為歌迷掀起無限回憶殺的同時，也喚醒最終愛唱歌的初衷。

人比鬼可怕！林曉培曝「遇靈異事件」　吃火鍋見到他秒發毛

席琳狄翁患罕病神隱3年半！現蹤拉斯維加斯看球賽　天后近況曝光

凱蒂佩芮穿Bra玩嗨了！把奧蘭多布魯甩身後　男神慘淪背景板

董仔出走「這群人」新身分曝光！親吐近況：發燒39.7度送急診

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞