林曉培消失5年！被目擊「打掃澡堂」 49歲近況曝光
49歲的林曉培在睽違5年推出全新EP《願我》，時逢自己出道25年，林曉培透過EP中三首創作娓娓道來自己入行至今歷經的人生起伏及心境，其中全新主打歌〈時光的劇場〉可說是林曉培要獻給長久以來支持歌迷的「感謝禮」。而在MV中，林曉培則是扮演打掃澡堂的員工，體驗人生甘苦，回憶過往。
記者吳雨婕／綜合報導
在錄音的過程中高唱〈時光的劇場〉的林曉培，讓過往出道以來的時光往事，如走馬燈般歷歷在目重現，她透露這麼多齣「時光的劇場」中，最難忘的是自己在24年前的第10屆金曲獎上奪下「最佳新人獎」的那一瞬間，還間接得到與日本天團「美夢成真」主唱-吉田美和合照的機會，而那張拍立得的合照更至此成為林曉培的傳家寶。
配合林曉培創作歌曲時因看到少男、少女上下課，而湧起青春時的印象及悸動，這次MV中特別讓飾演澡堂員工的林曉培，在體驗人生甘苦回憶過往時，與不同時段平行時空的自己邂逅，與當年自己還是小學生不會解答的數學難題情景，以及重拾高中生的歌唱夢想的衝勁串聯，構成這首〈時光的劇場〉致青春的精神及感動；其中在MV尾末更讓林曉培清唱當年代表作〈心動〉，為歌迷掀起無限回憶殺的同時，也喚醒最終愛唱歌的初衷。