違規記點新制引反彈！3個月完成普設黃線　檢舉2方式並陳再議

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中華民國柴油車運輸總會及全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，沒有任何駕駛人想要違規，是政府讓大家不得不違規才把貨物送到客戶的手上，各公、工會支持政府取締惡意違規，職業駕駛長時間在路上行駛更希望有好的交通，只希望交通部能讓他們合法上路。
劉鴻樟透露，會中林福山表示，已聯絡各縣市每100至150公尺劃設10%黃線給上下客貨專用車格，並表示已經與台北市交通局局長溝通過，台北市是首都希望能先處理。也已經與警政署署長溝通，在交通畫線未改善前，暫緩實施計點制度。
另臨時停車在路口10公尺或消防栓或公車站牌檢舉必須從車輛開入違規臨時停車到離開全程錄影，且有阻礙到交通或有安全疑慮，才可以成立。不然要已勸導方式處理。
貨運業者也給交通部幾項建議，包含水泥預判車或貨車常被客戶要求超載，不然就不予合作。希望交通部車輛超載不要單純處罰司機也要處罰貨主，讓業主不要要求司機超載，且紅綠燈黃燈秒數要拉長，大型車輛煞車需要一定的時間和距離，黃燈秒數太短根本煞不住。
貨運業者認為，交通是由教育、交通規劃、規定（罰則）建立起來的，交通部目前就一直提高罰則，沒有交通規劃，也沒有交通教育，這樣根本是本末倒置，「很多行業都有證照或執照，包含律師、會計師等，只有我們職業駕駛的駕照最不受到尊重，動不動政府就要吊銷我們的執照」並喊話警察執法有專業判定及現場環境判定，但檢舉人無這些專業，建議檢舉案件可以罰款，但取消計點。
臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會顧問周聖凱接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，會議上共識，工程部分，3個月內會完成哪些地方要紅線改黃線，法制層面上，因檢舉制度是立院通過，交通部無法改善，是否暫緩記點也還需要研擬，但會評估調整檢舉標準，擬採動態錄影，要有3分鐘影像，且包含是因為上下貨，不影響交通安全2要點，把營業車跟一般車分開。
至於究竟是要錄影3分鐘，還是需要全程錄影，周聖凱認為都不衝突，如果是計程車或是貨運，臨停的時間短，很快就結束了，因此交通部將錄影3分鐘以及全程錄影都列入評估範圍，實施細節要再與警政署確認，但明確標準是一定會用影片取締，內容要包含是否為上下客戶以及不影響交通安全才會不罰，若非特數狀況還是會照開罰。
交通部則表示，會持續就社會各界建議意見討論。