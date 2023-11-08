遭耀樂控偷拍！士林地檢偵查終結 炎亞綸涉「兒少性剝削」被起訴
藝人炎亞綸（本名吳庚霖），遭網紅耀樂指控在他未成年時發生性關係，偷拍私密影片且外流，警方主動介入偵辦，士林地檢署於6月28日向法院聲請搜索票，複訊後，認定炎亞綸涉犯兒少性剝削，諭令50萬元交保，限制出境出海；全案經數月偵查後，士林地檢署今（8）日依兒少性剝削防制條例提起公訴。
記者林莞茜／綜合報導
耀樂在今（2023）年6月21日召開記者會控訴，炎亞綸在涉嫌性侵，士林地檢署當日即指揮台北市婦幼警察隊，前往搜索藝人炎亞綸住居所、工作室等3處，並扣得電腦、手機等設備，炎亞綸也自行到署接受偵訊，檢察官複訊後，認定炎亞綸涉犯兒少性剝削，諭令50萬元交保，限制出境出海。對此，炎亞綸回鞥「將全力配合司法調查，努力捍衛自己清白」，但因偵查不公開，因此不方便透露哪些是他認為遭誤解的部分。
案經近四個月偵查審理，士林地檢署今日偵查終結，依違法兒少性剝削等罪名起訴炎亞綸，而他也是藝能界MeToo風波下，第二位遭起訴的名人，今日稍早，宥勝遭控2016年底對女員工進行性騷，經台北地檢署偵辦後，依非告訴乃論的《強制猥褻》罪嫌起訴。
※【NOWnews 今日新聞
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