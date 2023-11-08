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被查出涉對女同事「舔耳、摸胸、解內衣扣」　宥勝強制猥褻起訴

▲宥勝被檢方依強制猥褻罪嫌起訴（圖／NOWnews資料照，記者陳明安攝）
▲宥勝被檢方依強制猥褻罪嫌起訴（圖／NOWnews資料照，記者陳明安攝）

記者潘千詩／台北報導

今年6月國內#MeToo風暴延燒之際，臉書瘋傳2則貼文，暗指41歲演員宥勝也涉嫌性騷擾。事後，檢方接獲匿名檢舉，經台北地檢署偵辦後，查出宥勝2016年底，曾在1名女子家中佯裝心情不好，趁女子不注意時跨坐、舔耳，今（8）日依非告訴乃論的《強制猥褻》罪嫌起訴。

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檢方查出，宥勝是一家公司的負責人，被害女子2016年間為該公司員工。2016年底，宥勝在結束工作後，以順路為由提議送被害女子返家。被害女子同意，因此由女子駕駛宥勝的車，搭載宥勝往新北市的住所，到達被害女子家後，宥勝即以借用廁所為由，進入女子住處。

檢方指控，宥勝用完廁所後並未立即離開，佯裝心情不佳向女子抱怨，並朝坐在客廳沙發上的被害女子方向走去，乘被害女子不備之際，突然以面對面之姿坐在被害女子大腿上，以手控制女子雙手再放開一隻手，迅速解開被害女子內衣扣子，並舔舐女子耳朵還撫摸她上半身，因被害女子持續反抗，宥勝始停止並離開女子住處。

在上半年#MeToo事件爆發後，據了解，因中檢收到匿名告發，全案移轉北檢偵辦。檢方查出，有3女受害，經傳喚後均未提告，至於宥勝則坦承部分事實。

檢方認為，宥勝對其中2女的舉動，屬性騷擾防制法範疇，因未據告訴，已簽結，僅針對宥勝在女子家中跨坐、強吻的行為，依強制猥褻罪嫌起訴。

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