被查出涉對女同事「舔耳、摸胸、解內衣扣」　宥勝強制猥褻起訴

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檢方指控，宥勝用完廁所後並未立即離開，佯裝心情不佳向女子抱怨，並朝坐在客廳沙發上的被害女子方向走去，乘被害女子不備之際，突然以面對面之姿坐在被害女子大腿上，以手控制女子雙手再放開一隻手，迅速解開被害女子內衣扣子，並舔舐女子耳朵還撫摸她上半身，因被害女子持續反抗，宥勝始停止並離開女子住處。
在上半年#MeToo事件爆發後，據了解，因中檢收到匿名告發，全案移轉北檢偵辦。檢方查出，有3女受害，經傳喚後均未提告，至於宥勝則坦承部分事實。
檢方認為，宥勝對其中2女的舉動，屬性騷擾防制法範疇，因未據告訴，已簽結，僅針對宥勝在女子家中跨坐、強吻的行為，依強制猥褻罪嫌起訴。
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