外國人犯法也重罰！中國女嘗試賄賂新加坡海關 被送進監獄
新加坡素來以嚴刑峻法聞名於全球，即便是外國人犯罪也不會引渡，而是會先判重罰，然而還是有人會在新加坡「以身試法」。一名中國籍女子在新加坡轉機，原本準備前往荷蘭，但她沒有取得赴荷蘭的簽證，企圖賄賂新加坡海關公務員讓她登機而被捕，她被移法送辦後，本月初遭新加坡法庭判刑入監獄四週。
國際中心賴正琳／綜合報導
《南華早報》報導，52歲的曾秀英因嘗試賄賂新加坡海關公務員，遭新加坡海關公務員傳喚警察到現場，將這名中國籍婦女逮捕。她和朋友在10月16日從泰國蘇梅島搭飛機到新加坡，17日時兩人在新加坡轉機，等待登上荷蘭皇家航空飛往荷蘭阿姆斯特丹的班機。然而機場安檢人員在登機口檢查證件時，發現他們沒有取得赴荷蘭的簽證，因此被拒絕登機。
根據法院起訴書，曾秀英當時把手搭在安檢人員的肩膀上，並塞給他70新元（約等同於新台幣1664元），要求他協助她們登機。安檢人員多次拒絕她的錢，另外航空公司也拒絕讓他們登機，因為他們未持有有效的簽證。
兩人仍在轉機通道附近徘徊，另一名安檢人員路過要求檢查護照和簽證，曾秀英在護照內塞了至少50美元，這名安檢人員再度拒絕這筆錢。由於企圖賄賂機場公務員，曾秀英隨後被2名新加坡警方逮捕。
根據新加坡現行法律，向公務員行賄的犯罪者最高可被判處最高五年的監禁或最高10萬新元（約等同於新台幣237萬元）的罰款，或兩者併罰。最終曾秀英在本月初被判處入獄四週，目前正在服刑。
旅遊業界人士透露，新加坡的法律嚴謹，被抓到一定是重罰，即便外國人容易因不清楚法律而觸法，但新加坡的執法嚴厲並不會因外國人而減刑，或許賄賂海關機場公務員的行為在鄰國越南十分常見，然而大部分的新加坡人對於犯罪是零容忍，新加坡人普遍認為嚴刑峻法可以杜絕犯罪。