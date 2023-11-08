詹皇不滿裁判報告！聲稱每場只站上3到4次罰球線是奇怪的事
NBA洛杉磯湖人昨（7日）客場以107:108不敵邁阿密熱火，賽後LeBron James也對裁判吹罰尺度提出質疑，對此NBA官方也給出「最後2分鐘報告」，並宣稱並無吹罰上的誤判，但「詹皇」仍不滿表示，「比賽勝負不是由最後兩分鐘決定的，且我每場只站上3至4次罰球線是很奇怪的事。」
記者張志宇/綜合報導
NBA在每場賽後都會有所謂的吹罰報告，但在例行賽只會顯示比賽最後2分鐘的吹罰，若來到季後賽將拉長至比賽結束前5分鐘，但「詹皇」則回覆，「如果你了解比賽，你就知道在第一節、第二節、第三節和第四節前10分鐘內所發生的事情對最終賽果有重大的影響。」
在昨賽後LeBron James也談到對於裁判的看法，「我不知道對於裁判還能說什麼，我每場比賽都很尊敬他們，且有時我會走上前跟裁判們訴說每回合發生什麼事，但我始終得不到正常的吹判，在每場比賽我只會站上罰球線3到4次，這是一件很奇怪的事情。」
此外湖人主帥Darvin Ham也談到吹罰尺度問題，並直言，D’Angelo Russell認為裁判吹罰標準不一，在前去詢問裁判時，得不到解釋才因而被驅逐出場，我們將會向聯盟提起申訴。