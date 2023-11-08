安芝儇領軍！台鋼啦啦隊教練團曝光　韓國舞蹈女神、清純精靈來台

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韓籍教練團邀請韓國職排首爾友利卡蜜蜂啦啦隊的清純精靈朴旻曙，以及曾為韓國女團OhBliss成員、現為效力於首爾友利卡蜜蜂啦啦隊的舞蹈女神柳炫朱，結合教練團隊們實際在韓國職業排球、足球、籃球、棒球等領域累積的豐富經驗，帶給WING STARS啦啦隊培訓成員，規劃從應援到舞蹈的精實訓練內容，預計協助培訓成員們展現活力、甜美、專業、熱情的健康美形象，並在訓練過程中發掘成為明日之星的潛力。韓國教練團與WING STARS啦啦隊培訓成員的精彩互動與交流，敬請期待。
為期三週的WING STARS啦啦隊選拔專屬培訓，除了匯聚最強外掛的培訓指導安芝儇以及韓籍教練團隊，台鋼集團同步規劃歌唱、口語表達、儀態、彩妝等健全的基礎課程，讓培訓成員們不只是應援與舞蹈的練習，更著重成員們未來的多元發展性。特別是培訓成員分別來自海外及台灣北中南東、不同職業領域、學歷背景與專長，透過WING STARS啦啦隊的舞台，讓喜愛表演、具備實力的培訓成員們，都能獲得實現夢想的機會。
隨著專屬培訓的熱烈進行，台鋼集團邀請球迷朋友們持續追蹤鎖定WING STARS啦啦隊選拔賽事的最新消息，不只會不定期與球迷朋友們分享培訓現場，更預告在12月9日的決賽登場前，將會有培訓成員的人氣票選，詳細活動資訊敬請期待。其他最新消息請上台鋼集團WING STARS啦啦隊Facebook官方粉絲團：https://www.facebook.com/tsgwingstars，或Instagram官方帳號：wing_stars_official。