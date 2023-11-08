李明璇遭指參與共青團嗆告！藍委力挺：民進黨才白天抗中晚上親中

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林為洲、立委賴士葆今天召開「國家隊滿天飛，人民信任的有幾隊？」記者會，會後受訪時，針對國民黨立委參選人李明璇，近日被指控曾是「共青團」，再加上近日民眾黨擬提名陸配徐春鶯列入不分區立委惹議，是否是民進黨選前又要打「抗中保台」牌？
林為洲說，民進黨幾招之一，就是到了選舉就打抗中保台這張牌，但是這次選舉比較不一樣，因為「白天抗中，晚上親中」，不過，這張牌這次可能比較沒效果，因為趙天麟事件就知道，抗中都是喊假的，親中親的比較兇。
至於民進黨總統參選人賴清德近日狂打民眾黨總統參選人柯文哲，似乎有意邊緣化國民黨總統參選人侯友宜？林為洲指出，最近侯友宜競辦跟各地立委成立總部，每個週末都密集共同造勢，這是國民黨自己的步伐，也是國民黨優勢之一。
林為洲說，國民黨有這麼多立委候選人，「我們走自己的路，只有自己強，才有機會藍白合」，對於藍白合作保持耐心，不到最後一刻不放棄，擴大可以政黨輪替機會。
賴士葆則認為，是「侯打賴」很認真打，包括黨團、各縣市首長，認真砲火打賴清德，邊緣柯文哲，把侯友宜拉起來，藍白合自然水到渠成。
賴士葆舉美麗島民調為例，侯友宜顯著贏柯文哲，再加上各地立委總部成立、15個縣市首長幫忙，「正確說法是，侯友宜急起直追，砲火攻賴效果不錯，藍白合更有希望」。