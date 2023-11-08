「3大族群」擬開放人工生殖！不限夫妻關係 修法時程曝
代理孕母議題長久以來存在爭議，衛福部長薛瑞元今（8）日上午出席立法院衛環委員會提到，《人工生殖法》修法草案的衛福部版本可能會同意代理孕母；衛福部國健署長吳昭軍則進一步補充，當次修法放寬人工生殖族群，包括「單性」、「同性別伴侶」、「代孕」等，最快2024年年底可送入行政院。
記者林志怡／台北報導
依據現行《人工生殖法》規範，僅有「夫妻」可進行人工生殖，並需經相關檢查及評估，認為適合接受人工生殖，或夫妻中任一方經診斷罹患不孕症，或罹患主管機關公告之重大遺傳性疾病，經由自然生育顯有生育異常子女之虞，抑或是夫妻至少一方具有健康之生殖細胞，無須接受他人捐贈精子或卵子等。
吳昭軍今（8）日接受媒體聯訪表示，目前持續執行《人工生殖法》修法準備，2年半來已經進行13次會議，邀集法律、醫療專家、婦女團體等代表與會，基本法條計42條已經擬定，這個月將再度召開專家會議、就罰則方面進行草擬與討論。
在修法時程上，吳昭軍表示，《人工生殖法》修法草案預計於明（2024）年第一季、第二季起預告2個月，後對各界意見回饋進行收集與會議討論，約在8、9月簽出、送至性平委員會進行審查，預估需耗時1個月，所以最快可以在明年年底送至行政院，並往後進行後續討論與立法院審查工作。
吳昭軍指出，這次修正草案針對「單性（無伴侶的女性個人進行人工生殖）」、「同性別伴侶」、「代孕」等族群進行人工生殖的放寬，並同時考量兒童權利，至於各界關注的代理孕母問題，法條方面可能無法鉅細靡遺，還需要有機構諮詢、法律文件與契約訂定，來保護委託者與代孕者。