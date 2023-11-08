間諜家家酒熱播！41歲台裔名編輯林士平傳過勞 腦血管破裂送急診
《SPYxFAMILY間諜家家酒》第二季現在熱播中！但《SPYxFAMILY間諜家家酒》、《鏈鋸人》等人氣作品的台裔知名編輯林士平卻疑似過勞，導致腦血管破裂送急診，不過幸好本人證實預計周末出院，沒有留下後遺症。41歲的林士平現為集英社少年JUMP+副編輯長，《一拳超人》漫畫家村田雄介等眾多漫畫家紛紛送上慰問。
記者徐銘穗/綜合報導
林士平在東京出生長大，是在日台灣人第二代，曾經手《鏈鋸人》、《間諜家家酒》等人氣作品，工作之餘不時會發文分享製作花絮，在X（原Twitter）有超過26萬人追蹤，日前分享自己「人生第一次搭救護車」送醫的經驗引起討論。
他昨（7）透過X發文，表示自己因「不明原因」右眼內部的腦血管突然破裂，送醫後確認屬於初期病症，也幸運沒有留下後遺症，而目前仍在醫院中、靠藥物及點滴雙管齊下治療，預計周末出院，但也因此手上的製作工作不得不稍稍延後一些。
至於發病原因，林士平認為應是因為製作工作過於忙碌，加上壓力所導致，而在發病入院的消息傳出後，不少粉絲、漫畫家也紛紛於留言區送上祝福，包含《一拳超人》漫畫家村田雄介、《來自深淵》土筆章人、《不擅言詞的食堂》梵辛、《異世界武士》齋藤勁吾等，都希望他好好休息再回歸工作崗位。
林士平是月刊少年漫畫雜誌《Jump SQ》創刊的第一批編輯之一，後轉入少年Jump+編輯部，負責作品包含《鏈鋸人》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《HEART GEAR》、《膽大黨》、《隨神之側》、《BEAT&MOTION》等的責任編輯。