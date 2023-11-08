公布民調都是柯勝侯　柯文哲：誰對上賴清德勝率最高看不出來嗎？

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柯文哲說，他希望能夠合作，提出全民調，國民黨有兩個原則，不要全民調、一定要當正的，後來提出全民調，但他退讓，比民調，如沒有超過誤差範圍，他願禮讓侯當正，但是國民黨還是不要，提出德國與日本模式，「我心想為何不用台灣模式，國民黨、民進黨各級民代選舉都是全民調，今天這局為何不要？」「你們用全民調把郭台銘換掉，現在又說不準。」
柯文哲在記者會上也公布3分民調數據，「賴對柯、賴對侯，哪個勝率最高，難道會看不出來？這很清楚」除非故意有心的媒體，民調還是相當準，超過誤差範圍還是很清楚。
求真民調訪問地區為全國22縣市；訪問對象：戶籍於全國22縣市且年滿二十歲以上成年人；抽樣方法：市話以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出後的電話號碼再尾數兩位數隨機撥出；手機以行動通信網路業務用戶號碼核配現況資料產生前五碼，再加上隨機產生之後五碼；訪問日期:11月3至11月7日。有效樣本:3021人(市話:2109份；手機:912份) 抽樣誤差：在95.0%的信心水準下，抽樣誤差在正負1.78個百分點之內；加權方法：依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權(Raking)。
趨勢民調訪問日期:112年11月03日-112年11月07日；有效樣本:3,008人(市話2,108人;手機900人)；抽樣誤差：在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負1.79個百分點之內；訪問地區：全臺22縣市年滿20歲的一般民眾；調查方法：市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查；手機電話調查方法，以國家通訊傳播委員會公佈的手機前5碼，再加上隨機產生的後5碼為母體清冊，並根據電信業者市占率抽出要撥打的電話數，最後以隨機撥號法進行調查。 加權方法：依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權(Raking)。
世新大學民調調查日期：11月3日至7日；調查方式:手機電訪+市話電訪；有效樣本：3000份(手機900份、市話2100份) 調查單位：世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心；加權處理：依內政部人口統計性別、年齡、學歷、戶籍縣市加權。
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