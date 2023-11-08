▲向校園微歧視說「不！」　兒盟提「預防具體措施」號召擁抱和尊重

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擴大的微歧視現象 恐成校園霸凌危機兒盟過往服務經驗發現，校園霸凌事件往往伴隨著長時間的偏見與歧視，調查顯示臺灣兒少平均有15.1%遭遇校園霸凌，但如果是被微歧視的兒少，被霸凌比例高達34.2%，顯示微歧視在兒少生活中已然是重要議題，甚至已對部分兒少造成擔心、害怕的心理壓力。進一步詢問這些曾被微歧視的兒少被微歧視的方式，發現最常遭遇的狀況是：「覺得跟大家格格不入」、「感覺到被忽略」，其次為「覺得被其他人貼標籤」或覺得「有人會刻意模仿我的言語跟行為」。除此之外，這群被微歧視的兒少也覺得所處校園較不尊重多元。
兒少不一樣特質 遭微歧視主因兒盟為了解個人特質與微歧視的關係，自編微歧視量表進行分析。結果顯示，身心疾病、性別氣質、性傾向特質遇到微歧視的狀況最嚴重。進一步依照兒少特質分析遭受微歧視的樣態，發現因特質不同遭受到微歧視的狀況亦有不同，以「身心障礙」、「身心疾病」的兒少而言，較多有「別人不想坐在我附近或跟我分同一組」被他人排拒在外的情境。
兒福聯盟白麗芳執行長呼籲，教育部啟動校園霸凌防制準則修法，兒盟建議增加預防的具體措施，如：瑞典的敏感教育，提升對種族、性別不一樣特質之敏感度；韓國的修復式生活教育，學習學生衝突時如何調解並促進彼此對話，將正確處理學生衝突、預防霸凌策略融入校園生活，以避免霸凌創傷發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59809
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