林延鳳爆蔣萬安延攬徐春鶯「國共合作」　殷瑋舉同派系立委回擊

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林延鳳指出，北市府新住民委員會，不僅能與各局處或府級長官共同開會，更擔負「研議各機關執行新住民照顧與服務措施」與「督導及協調本府各機關推動新住民照顧服務措施方案」之責，會議中還能對相關政策進行提案討論並列管，就是新住民版的「市政顧問」，在她6月所參與的會議中，還聽取了委員會工作報告、參與修訂「新移民照顧輔導政策及實施方案」，並掌握「新移民事務辦公室」成立進度，她所看能到的新住民政策資料，即其對市府的影響力，恐怕還比議會更多。
林延鳳說，然而徐春鶯的背景，就算不論其市政參與是否夾帶統戰目的，更可能造成市府對新住民政策之誤判與偏聽「以她對『富察遭中國濫捕』一案稱『不了解、無能力聲援』的態度就能明白」，不僅無法代表多數新住民的主張，更會讓其他未具有黨政色彩之中國新住民，透過相關管道提出市政訴求時受到壓力「形同被監視」。
林延鳳認為，蔣市府應當和大家說清楚，當初為何聘請徐春鶯擔任新住民委員？目前徐春鶯所被揭露之言行和相關背景是否為北市府所認同？另外徐春鶯有意代表民眾黨參選立委，是否還能適任相關職務，有無「行政中立」疑慮？林延鳳也說，蔣萬安過去參選市長的競選幹部接受中方資助，被依〈反滲透法〉起訴，現在蔣入主市府，連其遴聘之新住民委員都是中國「前國家幹部」，根本體現「國共合作」、「藍白紅一家親」，將國家尊嚴與是非拋諸腦後。
對此，台北市府發言人殷瑋回應，「議員的指教可以不要那麼雙重標準嗎？」之前的共產黨員寧家榮在民進黨擔任相關事務委員時，已經很明白說只做新住民相關工作而已；同樣的，先前爆出有中國籍小三的民進黨立委趙天麟也還在國防外交委員會中進行立委工作，是不是也應該用同樣標準檢驗？
對於徐春鶯，殷瑋表示，徐是以被團體推薦的代表身分進入新住民委員會，協會長期推動新住民的權益發展，所代表的背景，中港澳在台北市的新住民佔將近75%，是因為多元背景的原因進入新住民委員會，若真的有對團體跟個人覺得有不適任的地方，請提出具體事證，會再來做檢驗與評估。