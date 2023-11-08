「未來少女」幻藍小熊奪冠領百萬名車！她們互爆是最雷駕駛
由選秀節目《未來少女》出道的女團幻藍小熊，她們以最終賽制冠軍之姿獲節目的「百萬名車大獎」！昨（7）日她們親自到現場領獎，感動直呼這是她們人生中第一部屬於自己的車，更老早就討論好要一起開車去兜風，團裡有駕照的容容、Ayeon（阿勇）及XXIN，更被其他成員覬覦可以當團內的「專屬司機」，讓她們開玩笑直呼：「想得美！」媛媛則與采甄則是開玩笑表示，對方才是最雷駕駛。
記者吳雨婕／綜合報導
昨親自到車廠領取大獎的幻藍小熊，出發前難掩興奮心情，不斷規畫著後續拿到車的行程。成員中有駕照的容容、Ayeon（阿勇）以及XXIN，更直接讓其他沒有駕照的成員覬覦能當司機，無論出遊、上下班，都能載著大家一起！毓更笑說：「想要上下班都坐這台車，就不用叫計程車了，還可以隨時到各城市玩！」讓三位擁有駕照的「姊姊們」開玩笑表示：「會不會太超過，你們想得太美了！」采甄也虧容容看起來就是危險駕駛，開玩笑說：「想用這台車跟大家一起去旅行，但絕對不會是讓容容開車。」
有趣的是，當提到「最不想讓誰當駕駛」時，采甄及媛媛卻是大家公認最靠不住的駕駛人，原因是采甄過動的個性感覺一不小心就會忽略交通規則；媛媛更是全團公認最「ㄎㄧㄤ」，感覺隨時都在弄不清楚交通規則的狀態，BIDO說：「最不想給采甄載，因為感覺她會因為聊天聊嗨了就不專心開車。」XXIN則笑說：「如果媛媛把煞車踩成油門，或是方向燈按成雨刷、在高速公路上開30之類的，我完全不意外！感覺交通會因她整個大亂。」媛媛則與采甄互指對方，直呼對方才是最「雷」駕駛，鬥嘴畫面相當有趣。