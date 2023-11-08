不甩藍！柯文哲秀民調領先8% 侯友宜：自己做的不如參考外面做的
藍白合持續卡關，民眾黨總統參選人柯文哲不甩國民黨提出的日本、德國模式2方案，今（8）日公布三份民調，支持度都領先國民黨總統參選人侯友宜及民進黨總統參選人賴清德。侯友宜今（8）日受訪時一改過去營造在野團結氛圍的說法，直言他會按照自己的選舉步驟，堅定往前走，最後贏得勝選；對於柯文哲秀出的民調，侯友宜說，自己做的，還不如參考外面做的，民調都是參考，近期外界民調，他也領先柯文哲。
記者余祥／台北報導
柯文哲堅持以全民調決定正副搭配方式，柯今日再秀民調，強調自己重視數據，指自己領先侯友宜8％，對此，侯友宜說，民調都是參考用，最近外界常常做的民調，他也領先賴清....，侯友宜一度口誤，趕緊更正「領先柯文哲一段距離」，自己做的還不如參考外面做的，把侯柯、柯侯比比看，把政黨比比看，大家就很清楚。
傳柯文哲的藍白合作意向由鴿派轉向鷹派，近期還與副手拍照，侯友宜強調，他會按照自己的選舉步驟，堅定往前走，團結所有力量往前走，贏得勝選。
至於前高雄市長韓國瑜可能任副手，還是可能列入不分區立委，侯友宜說，他跟韓國瑜認識很久，他們有共同的信念，就是愛中華民國、保衛台澎金馬，不管在哪個角色，大家一定會並肩作戰。