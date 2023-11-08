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NBA／詹皇怒轟聯盟吹罰尺度　一文看懂何為「最後2分鐘裁判報告」

▲NBA在2015年開始實施裁判報告，本規則適用於比賽最後2分鐘內，且比數僵持在5分內，或是比賽進到延長賽時。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA在2015年開始實施裁判報告，本規則適用於比賽最後2分鐘內，且比數僵持在5分內，或是比賽進到延長賽時。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA湖人球星LeBron James日前不滿裁判吹罰尺度並提出質疑，NBA官方也給出「最後2分鐘裁判報告」回應，並聲稱沒有漏判，至於何謂「裁判報告」，《NOWnews今日新聞》也替球迷摘錄重點。

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▶️什麼是最後2分鐘裁判報告？

最後2分鐘裁判報告英文簡稱”L2M”，為了提升比賽的公平性，只要在例行賽或延長賽第四節最後兩分鐘，雙分差距在三分以內，聯盟就會公布此報告，以避免爭議。

▶️發布最後2分鐘裁判報告目的是什麼？

最後2分鐘裁判報告是NBA不斷努力的一部分，旨在提高比賽的公平性，同時解釋判決的原因，對於聯盟的權威性將有所提升。

▶️為什麼會有最後2分鐘裁判報告？

無論是球團或球迷，針對比賽，尤其是比分接近的賽事，對於裁判如何執法一直存在疑問。在引入最後2分鐘裁判報告之前，聯盟偶爾會通過新聞稿向媒體承認裁判的漏判。為了更全面地了解裁判工作，並認識到NBA裁判大約有90％的時間是正確的，聯盟列出所有正確執法的比賽是同樣重要和公平的。

▶️聯盟什麼時候開始發布最後2分鐘裁判報告？

聯盟自2015年3月開始討論此議題，並開始產生最後2分鐘裁判報告。

▶️誰決定報告中的判斷？

NBA聯盟運營的高級管理團隊做出判斷，最終決定由籃球運營主席Joe Dumars做出。

▶️標記不正確的吹判的判斷因素是什麼？

聯盟透過即時重播檢視，必須有清晰而確鑿的影像證據，才能做出判斷，即認定某個比賽的執法是錯誤的。

▲LeBron James對NBA裁判吹判一直很有意見，曾酸聯盟只想保護射手。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James對NBA裁判吹判一直很有意見，曾酸聯盟只想保護射手。（圖／美聯社／達志影像）
雖然聯盟已經積極針對裁判尺度和判罰依據做出解釋，同時也用最後2分鐘裁判報告，來回應球團、媒體和球迷的質疑，但LeBron James仍有所不滿，並指出，「比賽勝負不是只看最後2分鐘。」

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