NBA／詹皇怒轟聯盟吹罰尺度　一文看懂何為「最後2分鐘裁判報告」

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最後2分鐘裁判報告英文簡稱”L2M”，為了提升比賽的公平性，只要在例行賽或延長賽第四節最後兩分鐘，雙分差距在三分以內，聯盟就會公布此報告，以避免爭議。
▶️發布最後2分鐘裁判報告目的是什麼？
最後2分鐘裁判報告是NBA不斷努力的一部分，旨在提高比賽的公平性，同時解釋判決的原因，對於聯盟的權威性將有所提升。
▶️為什麼會有最後2分鐘裁判報告？
無論是球團或球迷，針對比賽，尤其是比分接近的賽事，對於裁判如何執法一直存在疑問。在引入最後2分鐘裁判報告之前，聯盟偶爾會通過新聞稿向媒體承認裁判的漏判。為了更全面地了解裁判工作，並認識到NBA裁判大約有90％的時間是正確的，聯盟列出所有正確執法的比賽是同樣重要和公平的。
▶️聯盟什麼時候開始發布最後2分鐘裁判報告？
聯盟自2015年3月開始討論此議題，並開始產生最後2分鐘裁判報告。
▶️誰決定報告中的判斷？
NBA聯盟運營的高級管理團隊做出判斷，最終決定由籃球運營主席Joe Dumars做出。
▶️標記不正確的吹判的判斷因素是什麼？
聯盟透過即時重播檢視，必須有清晰而確鑿的影像證據，才能做出判斷，即認定某個比賽的執法是錯誤的。
雖然聯盟已經積極針對裁判尺度和判罰依據做出解釋，同時也用最後2分鐘裁判報告，來回應球團、媒體和球迷的質疑，但LeBron James仍有所不滿，並指出，「比賽勝負不是只看最後2分鐘。」