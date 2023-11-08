Joeman吸毒道歉！多位YTR聲援慘被波及 遭批三觀不正掀退訂潮
網紅Joeman被警方抓到持毒，事後他也拍影片坦承自己有吸大麻。在YouTuber圈擁有好人緣的Joeman，出事後仍有不少好友力挺他勇於面對此事，不過許多網友對於此舉感到不解，阿滴和魚乾、百靈果等人也因此受到波及，讓網友怒喊退訂。
記者薛羽彤／綜合報導
Joeman出事後勇於認錯，並拍攝道歉影片，向社會大眾和媽媽致歉，坦言未來還是會繼續拍影片。YouTuber好友阿滴、魚乾、百靈果、胡子、妞爸、Cheap、宜峯Chris、涼子、好放Have Fun、菜喳、「豪哥來了」許家豪等人，紛紛轉發Joeman道歉影片，發聲力挺，魚乾表示「我最尊敬的創作者，這次做錯事，勇於面對並改過，還是給你讚」；阿滴也寫上「整理情緒，面對錯誤，邁向未來。」
Joeman一共轉發了超過10位YouTuber力挺他的動態，有網友在「Dcard」討論，認為阿滴等人的行為令人不解，「國小國中生有些還是會看你們影片吧，這樣是不是變相跟他們說，喔沒關係啊反正犯錯道歉就好」，也有不少人認為，要挺好友私下講一講就好，為何要搬上檯面PO出來；更有人點出當初蔡阿嘎和劉芒惹議時，都不見那麼多YouTuber發聲，「九妹犯法大家都挺，反觀前陣子蔡阿嘎跟劉芒沒犯法卻被砲到死，也沒朋友發限動挺。」
Joeman吸毒一事逐漸發酵，好友力挺也慘被波及，網友們紛紛表示，「幫忙講話的創作者都取消訂閱了，不想認同這樣的價值觀」、「是想鼓勵大家吸大麻沒什麼？？ 阿滴魚乾令人失望」、「說幾句道歉就好了？違法欸大哥大姐，馬上退訂阿滴魚乾」、「到底是在加油個屁」、「別說跳出來幫腔了，根本也看不懂為啥要轉發。」
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