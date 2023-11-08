開第一槍！藍委林思銘喊話郭台銘「華麗轉身」 重回國民黨
鴻海創辦人郭台銘日前風光宣布，送交破百萬份連署書，爭取參選態度清晰，近日也傳出，郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲密切聯繫，似乎有意「郭柯合作」，不過，過去立場挺郭的國民黨立委林思銘卻開第一槍，呼籲郭台銘華麗轉身後，誠摯建議郭台銘回歸國民黨，一起為國家前途打拚。
記者林怡昕／台北報導
林思銘今發布新聞稿，呼籲郭台銘重回國民黨陣營，一起為中華民國打拚，他指出，以執業律師的角度來看，郭台銘雖然拿到一百多萬份的連署書，但過程中爆發出不少爭議，像是綠營黨籍幹部幫忙用錢買連署、個資等爭議，後續法律面的爭議恐層出不窮，連署的效力有可能因為這些問題，而被檢調及中選會認定疑慮很大。
林思銘表示，從企業投資需要中道理性務實的需求面來說，柯文哲不接受92共識，過去也有強烈的台獨傾向，談兩岸和平很有疑慮，且無實際跟陸方溝通協商的經驗，反觀國民黨的論述與路線，不只中方能接受，美方也認同，因此他誠摯建議郭台銘回歸國民黨，跟藍營合作應該是民之所向。
林思銘強調，他也想力邀郭台銘一起來新竹縣，一起喝東方美人茶，一起來討論台灣科技業與生醫業的發展願景，希望能借重他的經營雄才，一起為中華民國的未來打拚。