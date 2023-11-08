藍批國家隊　綠諷：厚友誼啦啦隊「成員賣國、貪污、性騷」

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對此，張志豪指出，侯友宜市長任內一堆官員涉貪，包括愛將區長李浩榕連救災的錢都貪，「厚友誼的啦啦隊，成員有賣國、貪污、性騷」。
首先是「貪腐民代隊」，張志豪舉例，包含雲林縣議長沈宗隆涉收受賄賂罪遭起訴；澎湖縣議長劉陳昭玲涉及貪瀆案遭起訴；桃園市議長邱奕勝涉「貪污罪」二審判處有期徒刑9年、褫奪公權4年等。
至於「詐騙隊」，張志豪舉例，康友KY案涉嫌炒股判關2年半定讞的立委吳怡玎之父吳光訓；立委傅崐萁因「炒股案」三審宣判2年10月。
張志豪說，「賣國隊」包含立委馬文君涉嫌潛艦洩密賣國；立委江啓臣利用立委職權，不斷退回軍購案及無理凍結預算案阻礙國防發展，聯手凍結235億，阻礙國防發展；立委吳斯懷赴中聽訓，有損國家尊嚴，甚至最貪的縣市長也組一支「貪汙縣長隊」：林姿妙違反貪污治罪條例、財產來源不明罪及特殊洗錢罪等3大罪遭起訴；前南投縣長林明溱「賄選罪」二審判決有罪；前苗栗縣長徐耀昌，一審「圖利罪」判決9年、褫奪公權6年確定；前南投縣長李朝卿涉貪遭判高達450年又4個月刑期。
此外，「牛鬼蛇神隊」：前國民黨中常委蕭景田曾涉「殺警案」入獄、台中顏寛恒涉「豪宅竊佔國土假買賣」、「貪助理費」、苗栗縣長鍾東錦「殺人未遂」判3年6個月、國民黨執政的行政院秘書長林益世貪腐。
張志豪提到，「性騷隊」中，法院認定立委陳雪生為性騷犯；立委鄭正鈐被控性騷男記者「摳手心」；立委傅崐萁遭控性騷擾女記者。張反問，「請問國民黨主席朱立倫及侯友宜，這些隊員都上車了嗎？」
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