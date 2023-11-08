《進擊的巨人》艾連結局「10年前第1集」就公開了！作者套路太強

于小惠閃嫁蔡岳勳太委屈！拍《白色巨塔》險離婚　靠靈修重歸於好

▲蔡岳勳（左）曾3度獲得金鐘獎最佳導演肯定，于小惠（中）一直是重要推手，彼此曾因關係過於緊密差點離婚，靠印度靈修維繫關係。（圖／資料照）
▲蔡岳勳（左）曾3度獲得金鐘獎最佳導演肯定，于小惠（中）一直是重要推手，彼此曾因關係過於緊密差點離婚，靠印度靈修維繫關係。（圖／資料照）

記者江芷稜／綜合報導

台灣知名導演蔡岳勳近年工作重心移往大陸，和結縭23年的老婆于小惠婚姻受到考驗，被爆出與女星尚娜、左小青等人走得很近，形影不離引人側目，而他與于小惠當初經歷艱辛，以導演和監製身分製作《白色巨塔》、《痞子英雄》等經典戲劇，表面看似風光，卻一度差點面臨簽字離婚的局面，靠著印度靈修重修舊好，育有4名兒女。

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▲蔡岳勳導演是修杰楷演員路上的啟蒙老師。（圖／翻攝臉書）
▲蔡岳勳（右）和于小惠交往不到2個月就結婚。（圖／翻攝臉書）
55歲的蔡岳勳是名導蔡揚名的兒子，曾以《流星花園》、《白色巨塔》等劇3度獲得金鐘獎最佳導演肯定，但以演員身分出道後，轉型導演遭遇許多困難，滿懷抱負的他遇見年輕甜美的女星于小惠，交往不到2個月就決定結婚，蔡岳勳當年一度投資失敗，負債破百萬，每天身上只有100元，于小惠約會時偷塞錢給他，甚至幫他還卡債，還讓蔡岳勳自尊心受傷而大發脾氣。

▲《流星花園》是不少8、9年級生的回憶。（圖／微博）
▲《流星花園》是不少8、9年級生的回憶，讓蔡岳勳拿回第一座金鐘獎。（圖／微博）
蔡岳勳2000年結婚，隔年就因執導《流星花園》暴紅，創造台灣第一部銷售亞洲市場的偶像劇，知名度飆高，作品的收視率和口碑都不錯。但拍攝電視劇需要鉅額資金，夫妻倆生活一直都和錢搏鬥，2006年拍攝《白色巨塔》時因導演和監製工作常有衝突，于小惠感覺自己被針對受了委屈，決定和老公分居，在同一棟大樓不同樓層居住，方便照顧孩子，當時差點就簽字離婚。

▲左起分別是《星星知我心》的彎彎、賈靜雯、陳祖德、于小惠和天心。（圖 / 天心IG）
▲于小惠以演員出道，卻為蔡岳勳退居幕後當製作人。左起分別是《星星知我心》的彎彎、賈靜雯、陳祖德、天心和于小惠。（圖 / 天心IG）
後來于小惠經由朋友介紹，接觸印度古儒吉所創辦的靈修課程，透過調整呼吸和靜坐，有了新的人生體悟，她帶著蔡岳勳一起去上課，夫妻受益頗多，2人最終度過婚姻危機，又再生了老三、老四，于小惠不但是一手包辦兒女教育的好媽媽，也是老公的最佳幫手，在蔡岳勳拍攝作品不斷邁向國際製作的成長中，扮演了重要角色。

▲蔡岳勳（右二）、于小惠夫妻檔昨在高雄參加台版《深夜食堂》開鏡儀式。（圖／普拉嘉提供，2016.01.16）
▲蔡岳勳（右二）、 于小惠（右）夫妻檔合作無間，2016年參加台版《深夜食堂》開鏡儀式。（圖／普拉嘉提供，2016.01.16）
蔡岳勳夫婦最近一次露臉，是2019年出席「生活、育兒、靜心」主題講座，難得帶著4個孩子一同現身，分享家庭生活，當時作品《怪物專賣店》因資金問題慘賠3000萬台幣，他們還是以笑臉共同面對難關，于小惠甚至動了再生2個孩子的念頭，被蔡岳勳取笑「她看到朋友的小孩就想抱回家」，但認真想了幾天後，不捨養育孩子過程太辛苦，決定放棄這個念頭，當時夫妻倆感情仍很甜蜜。

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