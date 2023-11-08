于小惠閃嫁蔡岳勳太委屈！拍《白色巨塔》險離婚 靠靈修重歸於好
台灣知名導演蔡岳勳近年工作重心移往大陸，和結縭23年的老婆于小惠婚姻受到考驗，被爆出與女星尚娜、左小青等人走得很近，形影不離引人側目，而他與于小惠當初經歷艱辛，以導演和監製身分製作《白色巨塔》、《痞子英雄》等經典戲劇，表面看似風光，卻一度差點面臨簽字離婚的局面，靠著印度靈修重修舊好，育有4名兒女。
記者江芷稜／綜合報導
55歲的蔡岳勳是名導蔡揚名的兒子，曾以《流星花園》、《白色巨塔》等劇3度獲得金鐘獎最佳導演肯定，但以演員身分出道後，轉型導演遭遇許多困難，滿懷抱負的他遇見年輕甜美的女星于小惠，交往不到2個月就決定結婚，蔡岳勳當年一度投資失敗，負債破百萬，每天身上只有100元，于小惠約會時偷塞錢給他，甚至幫他還卡債，還讓蔡岳勳自尊心受傷而大發脾氣。
蔡岳勳2000年結婚，隔年就因執導《流星花園》暴紅，創造台灣第一部銷售亞洲市場的偶像劇，知名度飆高，作品的收視率和口碑都不錯。但拍攝電視劇需要鉅額資金，夫妻倆生活一直都和錢搏鬥，2006年拍攝《白色巨塔》時因導演和監製工作常有衝突，于小惠感覺自己被針對受了委屈，決定和老公分居，在同一棟大樓不同樓層居住，方便照顧孩子，當時差點就簽字離婚。
後來于小惠經由朋友介紹，接觸印度古儒吉所創辦的靈修課程，透過調整呼吸和靜坐，有了新的人生體悟，她帶著蔡岳勳一起去上課，夫妻受益頗多，2人最終度過婚姻危機，又再生了老三、老四，于小惠不但是一手包辦兒女教育的好媽媽，也是老公的最佳幫手，在蔡岳勳拍攝作品不斷邁向國際製作的成長中，扮演了重要角色。
蔡岳勳夫婦最近一次露臉，是2019年出席「生活、育兒、靜心」主題講座，難得帶著4個孩子一同現身，分享家庭生活，當時作品《怪物專賣店》因資金問題慘賠3000萬台幣，他們還是以笑臉共同面對難關，于小惠甚至動了再生2個孩子的念頭，被蔡岳勳取笑「她看到朋友的小孩就想抱回家」，但認真想了幾天後，不捨養育孩子過程太辛苦，決定放棄這個念頭，當時夫妻倆感情仍很甜蜜。