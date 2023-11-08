鼓鼓剛認愛大元！勾新娘曝好消息 「我們會陪伴彼此」
鼓鼓呂思緯日前特地抽空擔任女粉絲的婚禮歌手，獻唱最浪漫婚禮指定歌曲〈當我變成我們〉，而這一切都是新郎的密謀安排，新娘全被蒙在鼓裡，除了唱歌曲送給新人外，新郎主動「要求」鼓鼓可否讓新娘勾著鼓鼓的手合照，鼓鼓笑回說：「那就勾一次，一次就好！」先前鼓鼓才剛認愛交往10年的大元，被問到自己的「好消息」是什麼時候，他表示：「在計畫中，有好消息會跟大家分享。」
記者吳雨婕／綜合報導
為了給歌迷驚喜，在鼓鼓登場前絕對不能被新娘撞見，因此走出包廂上廁所就像躲貓貓一樣。婚宴進行到新人相識影片播放完時，新郎表示自己想準備了驚喜獻給新娘，無奈鼓鼓因為有工作無法來，接著現場播放鼓鼓預先錄好的祝福影片，當新娘正以為鼓鼓無法來時，此時鼓鼓驚喜現身演唱〈當我變成我們〉獻給新人，新娘欣喜萬分，全場賓客也紛紛站起搶拍。最後鼓鼓對歌迷說：「之前我每一場演唱會妳都會來，知道妳最近忙婚禮，忙到我的演唱會妳沒參與到，我每一場演唱會妳都會來，所以準備了演唱會應援小物送給妳，就像妳也一起出席演唱會。」
鼓鼓曾說：「我出道有好一陣子，我的歌迷朋友都從學生到大學到工作，會寫很多卡片給我，我會收到很多少女煩惱，我們會陪伴彼此，你們的聲音我都聽得到，都在我創作裡。」從和同學的煩惱、到上班的煩惱，從畢業的快樂，到成家的喜悅，鼓鼓和歌迷一路陪伴著彼此，鼓鼓很開心能陪著歌迷長大，還有自己的創作能在歌迷的生命歷程中，佔有重要的地位。