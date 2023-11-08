MLB／金鶯本季101勝！Mike Elias成隊史首位拿下大聯盟最佳總管
MLB官方今（8日）公布年度最佳總管得主，由美聯東區球隊巴爾的摩金鶯總管Mike Elias拿下，這也是金鶯隊史首任獲獎的總管，金鶯在前年還是110敗大爛隊，但今年在Mike Elias的操盤下，金鶯則打出追平隊史的101勝（61敗）佳績。
記者張志宇/綜合報導
Mike Elias再來到金鶯前，曾在大空人總管Jeff Luhnow身邊擔任左右手，主要負責球探偵查事務，並在2016年晉升為助理總管，因在2018年季後因為受到世界大賽作弊醜聞的影響，離開太空人，隨即獲得金鶯青睞擔任總管一職。
耶魯大學畢業Mike Elias來到金鶯後，首先改善農場體質，選進多名超級大物，新秀養成也是很有一套，其中Adley Rutschma與Gunnar Henderson都是最好的例子，雖2021年吞下110敗，但先在去年幫助球隊勝率提升至5成，更在今年直接拿下101勝，是隊史第6次單季百勝紀錄，也是1980年以來第一次，更以美聯最佳戰績奪下美東龍頭。
雖金鶯在季後賽遭到德州遊騎兵橫掃，但金鶯以團隊薪資只有6700萬美元，排名大聯盟倒數第2，能在本季打出這種成績，可說十分不可思議，Mike Elias的操盤絕對功不可沒。