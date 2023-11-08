旅遊霸主地位疫後反轉　高雄29場演唱會超車台中節慶經濟

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黃守達指出，高雄旅宿業營收原本長年落後台中，但根據財政部的資料，今年上半年高雄市旅宿業營收額81億元，台中市只有78億元，高雄市已反超台中，與去年同時（疫情期間）相比，高雄成長44%，台中卻只有27%。
黃守達表示，高雄觀光經濟得以躍升原因的繁多，其中「演唱會經濟」特別值得關注，演唱會能把粉絲留在高雄過夜、把大型商演帶來的經濟效益最大化，之前新好男孩、西城男孩、BLACKPINK等國際天團全都到高雄開唱。今年上半年高雄市就舉辦29場演唱會，明年紅髮艾德也要到高雄開唱。
台中市在盧秀燕上任後積極發展節慶經濟，副市長黃國榮答詢時指出，台中市下半年有爵士音樂節、雙十國慶系列活動、購物節等，效果值得期待。
但黃守達說，根據交通部觀光局2022年國旅調查統計，當日來回者每人每次平均旅遊支出1,158元、有過夜且有住宿支出者則為5,736元，是單日旅遊的5倍，演唱會能吸引旅客留宿，對觀光經濟有相當大助益。
黃守達強調，高雄有1.5萬人的巨蛋、能裝下5萬人的高雄國家體育場，具備場地優勢。台中目前只有2萬人的洲際棒球場，巨蛋最快也要2030年才能完工，請市府加把勁，讓台中的區位優勢發揮到最大。
黃守達也建議充分運用現有資源，將整個台中捷運變成展場，他舉台北捷運的三麗鷗聯名活動為例，可串連捷運站點辦理大型的IP聯名展活動，發展「捷運軌道展覽館」的概念。除了車廂車站美化外，也在每個車站建立特色打卡點，讓搭捷運本身變成樂趣，甚至特地來搭捷運。