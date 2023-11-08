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流感疫情持續延燒！得過也還會再得　醫曝：併發重症、死亡多數「都未做1事」

▲流感疫情持續延燒！得過也還會再得　醫曝：併發重症、死亡多數「都未做1事」
▲流感疫情持續延燒！得過也還會再得　醫曝：併發重症、死亡多數「都未做1事」

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】天氣逐漸轉涼，罹患呼吸道疾病的病患人數居高不下，尤其是流感病毒仍持續肆虐。一名身體健康的35歲男性，最近出現喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等症狀，原本覺得是小感冒而不當一回事，沒想到接著開始發高燒、全身痠痛，還感到十分虛弱無力，嚇得他趕緊至安南醫院檢查，結果是得了A型流感，服用了抗病毒藥物之後才逐漸康復。

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流感正在流行　重症甚至死亡

診治該名病患的家庭醫學科醫師葉廷偉說明，流感病毒分為A、B、C、D四種型別，其中A型和B型流感可能引發季節性流行。根據疾管署的資料顯示，十月份幾乎每週都新增20至30多例的流感併發重症患者，其中A型H3N2與A型H1N1占大多數，但也有少數B型流感導致重症的案例。他進一步分享國內過去的統計資料，流感併發重症甚至死亡的個案，大多數都未接種當季的流感疫苗。

然而，雖然知道接種流感疫苗很重要，但在門診詢問民眾意願時，有些民眾會回答：「去年已經打過了，今年就不用打了吧？」對此，葉廷偉醫師強調，每年施打的季節流感疫苗，所涵蓋的病毒型都不盡相同，而且大多數的季節流感疫苗效力最多只有半年，因此每年都應該重新接種當季的流感疫苗，才能跟得上流行！

預防流程侵襲　施打流感疫苗

因為罹患流感的病患數多，也有遇到民眾認為「今年已經得過流感，應該不用再打疫苗了！」葉廷偉醫師說明，目前同時流行好幾種流感病毒，得過一次難保不會再得另外一種。而一支四價流感疫苗會涵蓋世界衛生組織（WHO）最新預測的2種A型流感與2種B型流感的抗體，因此，即使得過流感也應該接種當季的流感疫苗，以免二次感染。

葉廷偉醫師強調，無論是自費或公費疫苗，施打後都要1至2周才能產生保護力，因此應該盡速接種疫苗，及早增強免疫力，抵抗流感病毒的侵襲。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59812

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