NBA／火箭主場迎戰湖人！Dillon Brooks放話：準備好守死Lebron
美國職籃NBA休士頓火箭今夏動作頻頻，在自由市場開始後不久，先是簽下暴龍冠軍後衛Fred VanVleet，隨即也以4年8000萬的肥約簽下來自灰熊的加拿大好手Dillon Brooks，力拼在今年西區有所作為，擠進季後賽大門，而明（9）日火箭隊將迎戰「紫金大軍」洛杉磯湖人，Brooks仍囂張放話準備好守住「詹皇」LeBron James。
實習記者陳品翔／綜合報導
Brooks向來以說話口無遮攔的個性聞名，不只屢屢發表爭議性言論，場上也常出現爭議動作及惡意犯規，對他來說罰錢和禁賽早已司空見慣。去年賽季還曾因為嘲諷對手、湖人球星「詹皇」LeBron James老了沒力了，但最後卻慘遭湖人隊淘汰等事蹟，進而成為媒體與球迷之間的笑柄。
然而明天(9日)即將在主場迎戰LeBron James率領的紫金軍團，這也是雙方今年第一次在例行賽交手，Brooks仍舊不改其個性，囂張放話準備好守住LeBron。「我準備好守死LeBron了，他的投籃能力非常好，打球的方式也很好，我會想辦法讓他感到疲憊，讓LeBron早點下去休息。」
而談到球隊今年的轉變，二年級新秀Jabari Smith 認為球隊變得更加成熟。
「我們的重點是防守。去年，我覺得我和球隊的很多人都表現得很不成熟，你可以看出我們本賽季心態有著巨大變化，我們在場上變得更專注了。」