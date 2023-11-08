藍營反設立防衛營區 李柏毅：建營區比赤手空拳還危險嗎？
「迅雷專案」向美軍購100套、400枚魚叉飛彈防衛系統，將規劃在左營軍港、雲林虎尾、台南新中、屏東東岸、屏東埔墘及台東太平六處新建營區。高雄左營楠梓區立委候選人李柏毅今(8)日指出，左營是台灣海軍的重點基地，備有完善的國防設備十分重要，比起赤手空拳、毫無準備的等共軍打來，防衛營區的設立更能保衛國家的安全。
記者郭凱杰／高雄報導
李柏毅表示，2004年至2006年，國民黨將潛艦軍購預算案退回程序委員會多達69次，否則台灣已購得8艘柴電潛艇防衛台灣四周。近年在總統蔡英文及民進黨政府的努力下，讓國際社會看見民主台灣，也讓台美之間逐漸恢復互信與合作，重啟兩國軍事交流。
李柏毅認為，賴清德主張不主動挑起戰爭，但面對中共軍機頻頻擾台、入侵台海中線，甚至屢次宣示將進行武力統一，台灣當然要做好準備，強化自我防禦能力和國防實力，捍衛民主和平的家園。
李柏毅強調，從藍委馬文君頻頻阻擋國防預算，到左楠藍營選將還沒選上就反對設置魚叉防衛營區；國民黨老早背棄反共立場，一再削弱敵我意識和國防能力。李柏毅也提醒地說，只有備戰才能避戰，這次的「迅雷專案」是提升國防能量的絕佳機會，將強化台灣西部制海戰備能量，為我國國防實力的戰略佈局做出深遠貢獻。