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Joeman、蕾菈吸大麻自食苦果！Toyz驚爆「還有百萬大咖要出事」

記者楊穎軒／綜合報導

YouTuber Joeman（九妹）、蕾菈夫妻吸食大麻，6日被警方逮捕並接受調查，3人不僅形象全毀，網紅事業也岌岌可危，知名電競直播主Toyz（劉偉健）事後以過來人身分開直播對Joeman大酸特酸，更爆料後續「還有大咖要出事」，引起網友熱烈討論。

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▲Joeman、蕾菈吸食大麻被逮捕，Toyz爆料還有百萬網紅要出事。（圖／翻攝自Toyz臉書）
▲Joeman、蕾菈吸食大麻被逮捕，Toyz爆料還有百萬網紅要出事。（圖／翻攝自Toyz臉書）
Toyz去年因為持有、販售大麻菸彈遭判刑4年2個月有期徒刑，日前在直播中驚呼Joeman家中的違禁品「也太多了吧」，同時質疑為何對方不需要驗毛髮，今（8）日凌晨，他再度於Discord發聲：「我聽到還有百萬大咖要出事。」

▲Toyz稱後面還有百萬追蹤數的網紅會出事。（圖／翻攝自Dcord）
▲Toyz稱後面還有百萬追蹤數的網紅會出事。（圖／翻攝自Discord）
雖然Toyz的發言沒有任何根據，仍舊掀起不小騷動，網友紛紛留言：「卡～半夜看到這個睡不著了」、「椅子聽說還有百萬大咖要出事，這下百萬YT仔緊張囉」、「有人要整理清單了嗎」、「一堆毒蟲」、「超派」、「佔板凳」！

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