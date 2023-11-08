Joeman、蕾菈吸大麻自食苦果！Toyz驚爆「還有百萬大咖要出事」
YouTuber Joeman（九妹）、蕾菈夫妻吸食大麻，6日被警方逮捕並接受調查，3人不僅形象全毀，網紅事業也岌岌可危，知名電競直播主Toyz（劉偉健）事後以過來人身分開直播對Joeman大酸特酸，更爆料後續「還有大咖要出事」，引起網友熱烈討論。
記者楊穎軒／綜合報導
Toyz去年因為持有、販售大麻菸彈遭判刑4年2個月有期徒刑，日前在直播中驚呼Joeman家中的違禁品「也太多了吧」，同時質疑為何對方不需要驗毛髮，今（8）日凌晨，他再度於Discord發聲：「我聽到還有百萬大咖要出事。」
雖然Toyz的發言沒有任何根據，仍舊掀起不小騷動，網友紛紛留言：「卡～半夜看到這個睡不著了」、「椅子聽說還有百萬大咖要出事，這下百萬YT仔緊張囉」、「有人要整理清單了嗎」、「一堆毒蟲」、「超派」、「佔板凳」！
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995