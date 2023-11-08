王淺秋證實侯友宜徵詢韓國瑜當副手 「但韓無意願只想當啦啦隊」
藍白合卡關，傳出民眾黨總統參選人柯文哲日前跟高雄市前市長韓國瑜見面時，韓國瑜當面表達，「沒有侯柯配，就是侯韓配」的組合，韓國瑜辦公室昨也聲明，相關傳聞並非事實。資深媒體人王淺秋今（8）日在廣播駁斥，他有問韓國瑜，韓表示，這些事情全是謠傳；不過，的確有被徵詢副手，但韓國瑜只想當啦啦隊，沒有意願。
記者余祥／台北報導
王淺秋上午在「千秋萬事」廣播中提到，昨天新聞報導出爐後，她去問了韓國瑜，韓國瑜澄清，這種事情絕對都是謠傳、都不可能的；他也說，如果自己是中間人，希望促成大合作，以他的個性，怎麼可能去對自己的老長官，講出這種不禮貌、威脅甚至恐嚇的話？所以這種情節純粹是想像、沒有發生的。
由於藍白合進度持續膠著，王淺秋也問韓國瑜到底有沒有被徵詢副手？韓國瑜說「的確是有」；至於有無意願，韓國瑜說，他只會好好的當啦啦隊，並沒有意願去搭配副手，目前沒有這樣的想法。
王淺秋說，韓國瑜對國民黨總統參選人表達最大尊重，既然侯友宜是總統參選人，副手由侯自己安排和決定。韓國瑜的確對時局有憂慮，大家敦促韓出面當桶箍，韓也樂意，只要黨中央認為有必要，但後來沒有往這個方向發展，韓就回去當啦啦隊。
王淺秋也說，全國各地輔選行動大家也都看到了，韓國瑜的確盡心盡力，所以其他位子的設想，韓沒有想法、也沒有任何規畫。