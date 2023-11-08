部立臺北醫院急重症大樓動土 三任閣揆到場盼滿足新北醫療需求
衛生福利部臺北醫院急重症大樓興建今（8）日上午舉辦動土典禮，包含副總統賴清德、行政院長陳建仁及前行政院長蘇貞昌等前後三任行政院長全都到場祝福，期盼4年後完工，滿足新北在地醫療需求，造福更多民眾。
記者吳嘉億／新北報導
典禮上首先致詞的蘇貞昌表示，新北是全台灣最大的城市，尤其新莊更是人口不斷增加、大樓林立，對於已經服務50多年的臺北醫院來說，要對地方提供最好的醫療照顧，也感謝當時同樣醫生出身、時任行政院長的賴清德在2018年7月裁定核准大樓興建，今天才能看到大樓的興建；而後來雖然歷經流標，但透過立委幫忙協助，在去年10月自己擔任行政院長任內核定再加10億經費興建，再由陳建仁一棒接一棒接續進行，也感謝市府、市議會協助，期許為新莊、新北、台灣所有人民的健康，看到希望更進一步。
陳建仁表示，行政院全力支持臺北醫院興建急重症大樓，期許在建設完成後，深化公立醫院的角色，承擔更多醫療政策與公共衛生的責任提供新北地區民眾更多、更優質的醫療照顧，彌補急重症醫療不足的情形，並整合在地長照服務需求，建立完整的醫療健康照網，守護新北鄉親的健康。
賴清德表示，感謝臺北醫院在全球因為Covid-19侵襲受到巨大影響時，能站在防疫第一線承擔各項防疫工作，肯定未來急重症大樓興建後附近居民不用再跑到台北市，也感謝當時的衛福部長陳時中及蘇貞昌、陳建仁2位行政院長一棒接一棒支持，更感謝醫院每一位同仁堅守崗位，為全體國人守護健康。
動土典禮上除了三任行政院長到場祝賀外，陳時中及衛生福利部次長王必勝、新北市副市長陳純敬、新北市議長蔣根煌及地方民代、里長都踴躍出席。臺北醫院院長鄭舜平也說到，這棟地下4層、地上16層的急重症大樓預計將於2027年1月27日完工，讓原540個的總病床數往上提升到873床位，停車位也從208提升到428個車位，紓解新北市民就醫資源不足的問題，強化更完整的醫療照護網路，守護更多民眾健康。