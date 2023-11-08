DONKI台中店11/9開幕！獨家商品曝光　全球首家「若櫻壽司」進駐

我是廣告 請繼續往下閱讀
業者提到，雖然若櫻壽司內的餐點略貴於賣場內的熟食，但是主打現點再由師傅現做，且採人工點餐提供桌邊服務，另外還有酒類選項，比照高檔日本料理店規格。
餐點包含極上松拼盤10貫，售價680元；特選竹拼盤10貫，售價440元；生魚片3種拼盤，售價400元；特製天婦羅拼盤，售價320元；精選四貫箱壽司，售價120元。開幕日至11月17日，享日本酒半價；11月18日~12月9日，梅酒、燒酌、highball半價。
DON DON DONKI集結北部最受歡迎的熟食櫃位，以銅版價格提供中部消費者更多美味新選擇。起源於DON DON DONKI台灣的和牛串，提供北海道、鹿兒島產和牛，消費者以銅板價（1串售價：99元，2串優惠價：179元）即能享受到頂級和牛的美味。
最新鮮香甜的日本米飯在台中店也吃得到，由PPIH集團會長親研指導的安田精米，每日以店內精米機器現碾的白米，製作最新鮮的日式飯糰，以售價50-99元不等的銅版價格即可享用。紫蘇鹽口味售價50元、薑汁燒肉售價69元、鮭魚鮭魚卵售價99元；每日新鮮現碾的北海道產七星米，1公斤售價195元（店鋪販售中）。有別於CITYLINK南港店，台中TIGER CITY店特別提供了糖心蛋，每日限量30份。
DON DON DONKI將將超人氣的COSME DONKI一同引進台中，開幕期間優惠滿滿，購買「光映透 潤澤亮采修護眼霜」贈「光映透 速攻集中安心面膜」，限量100份；購買媚比琳任一支睫毛膏，即贈Esther Bunny 艾絲樂小兔化妝包，數量有限贈完為止。乾洗髮百元有找，11月9當日限定，Alisha妍樂羋乾洗髮噴霧，買1送1售價199元；DONKI獨家限定販售，日本Laundrin’朗德林香水柔軟精(10週年限定香味)，售價279元。
生鮮水果區在開幕當天還有有趣的活動，青森產包含紅綠蘋果，全都能裝入提袋中並且可以綁得起，就能整袋帶回家，記者實測，約莫可裝入13顆，價格卻只收499元，相當划算，優惠僅開幕當天有。
另外也有多個台中店獨家商品，像是六花亭六花亭白樺羊羹3入，售價499元。宇治焙茶粉50g，原價229元、特價199元。MIZU爽勁強碳酸水 500ml（原味/檸檬/水蜜桃風味）原價29元/件、特價55元／二件。V60好握02奶茶色咖啡壺（贈100入濾紙乙包），售價399元/件。
另外，餐飲集團橘焱胡同與知名韓國餐飲集團BHC CO. LTD於韓國時間今(8)日早上，也正式簽訂台灣地區獨家總代理權，引進全球有2000家以上連鎖門市的「BHC炸雞」來台，踏入韓式餐食市場，預計明年第二季於大台北地區開出第一家門市，並在台灣地區發展BHC連鎖餐飲體系。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！