小甜甜認愛迎第二春！前夫宋晉賢賀新歡「人生中大獎」 酸度破表
39歲女星小甜甜（張可昀）3月甫離婚，事隔8個月，身邊已經出現新歡，兩人被狗仔偷拍到形影不離，牽手逛街互動甜蜜，似乎正在熱戀中，她也透過經紀人認愛，坦承彼此是「友達以上的階段」，離婚撕破臉的前夫宋晉賢，被問到前妻迎來第二春，大方送上祝福，恭喜男方「人生中大獎了」，酸度指數破表。
記者江芷稜／綜合報導
小甜甜出身單親，一直想組成美滿家庭，2021年閃婚小11歲的嫩夫宋晉賢，未料才2年就爆出婚變，互控對方家暴，還牽扯到教會涉入，過程相當難堪，今年3月正式離婚。小甜甜被問到是否想再婚時，她笑說願意打開心房，但不會再找年紀太小的對象，最多差8歲就可以，希望新對象的個性成熟穩重，不要像前夫那樣幼稚。
如今小甜甜找到新歡，透過經紀公司大方認愛，「目前就是友達以上的階段，謝謝大家的關心，雙方都還在了解磨合中，但公司不會過問藝人的私生活，但如果真的遇到好的對象，公司也樂見其成，並給予祝福，也請媒體及大眾，能多多給他們空間與時間去相處！」
對於前妻迎來第二春，宋晉賢接受《三立新聞網》訪問表示：「要彼此把握珍惜，要好好恭喜這個新歡，人生中大獎了！！！祝福他們兩位一定要白頭偕老 」，並附上一個愛心手勢，還表明若小甜甜約會沒空照顧家人，自己很樂意幫忙，態度相當大方。
※【NOWnews 今日新聞
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