NBA／Teague自爆曾被Kobe招募去湖人！看到林書豪被噴打退堂鼓
洛杉磯湖人傳奇名宿Kobe Bryant雖逝世多年，但在球場的周邊故事依舊引人熱議，近日控衛Jeff Teague就在播客節目《Club 520 Podcast》談到Kobe招募他，並稱在比賽中看到 Bryant在場上對林書豪怒噴髒話，讓他滿臉問號，表示這就是自己不想跟Kobe打球的原因，因為「不想成為林書豪」，不想成為他的隊友。
記者張志宇/綜合報導
Jeff Teague在播客節目上先談到James Harden如願加盟洛杉磯快艇，隨後又談起自己在成為自由球員時，很想要加盟為紐約、芝加哥這樣的大城市打球，並透露自己在效力老鷹時，曾被Kobe Bryant招募。
Teague說到，「當時是在對陣湖人的比賽時，Bryant突然雙手一攤朝著我喊話，Bryant一臉無奈的指向不遠處的林書豪，並略帶氣憤的跟我說，你就讓我跟這些破隊友待在一起？，當時我聽得一頭霧水，也為他的隊友與林書豪的處境感到不滿。」
回顧當時時空背景，正是2014-15賽季，當年已是Kobe Bryant的生涯後期，當時湖人團隊力不從心，外加新秀無法銜接成即戰力，讓Kobe Bryant感到灰心，該賽季的湖人最終繳出21勝61負的尷尬成績單，而Jeff Teague所屬的老鷹則是打出60勝22負的戰績一路殺進東區冠軍賽，最終才不敵騎士。