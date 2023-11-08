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欠200萬！首位獲得國際比賽冠軍佳麗被告　越南選美皇后遭控欠債

▲首位獲得萬國小姐桂冠的越南佳麗阮垂仙捲民事訴訟，被控欠債200萬元未償還。（圖／翻攝自Instagram）
▲首位獲得萬國小姐桂冠的越南佳麗阮垂仙捲民事訴訟，被控欠債200萬元未償還。（圖／翻攝自Instagram）

國際中心賴正琳／綜合報導

首位獲得環球小姐桂冠的越南佳麗阮垂仙（Thuy Tien）在近期捲入訴訟，被越南商人控吿欠債6萬2千美元（約等同於新台幣200萬元）未償還，消息一出引發社會輿論，更上了越南熱搜榜。作為首位贏得萬國小姐（Miss Grand International）桂冠的選美佳麗，阮垂仙在越南享有極大的知名度，讓民眾難以預料她會欠下200萬元的債務。目前越南法庭針對阮垂仙的案件，在昨（7）日開庭審理。

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根據《越南快訊（VnExpress）》，胡志明市人民法庭7日審理越南女性商人鄧翠莊（音譯，Dang Thuy Trang）控告阮垂仙的案件，阮垂仙被指控欠債近200萬元，卻不願還錢，商人鄧翠莊因此要求法庭還她一個公道。

整起案件始於去年11月，女性企業家鄧翠莊表示阮垂仙在2017年向她借了近200萬元，表明要當作參加選美比賽的資金，當時有簽下借錢的票據，然而鄧翠莊指控阮垂仙事後將票據撕毀。因此她控告阮垂仙後，要求阮垂仙連本帶利地歸還24億越南盾（約等同於新台幣310萬元），並公開向鄧翠莊致歉。

胡志明市舊邑郡（Go Vap District）地方法庭今年5月做出判決，以「缺乏具體證據」為由，否定了鄧翠莊的上訴條件，做出有利於阮垂仙的判決。鄧翠莊對於判決結果不服，因此鄧翠莊再度向胡志明市人民法庭提出進一步地上訴。

阮垂仙的律師團隊則表示，當初阮垂仙的確簽了借錢的票據，但最終沒收到來自鄧翠莊的款項，而鄧翠莊則堅稱自己已支付給阮垂仙15億越南盾（約等同於新台幣200萬元），要求阮垂仙歸還錢財。由於雙方各持一說，胡志明市人民法庭決定延後審理此案，以便有更多的時間能進行「事實查核」，下一次開庭的時間預計為11月14日。

現年25歲的阮垂仙出生於胡志明市，她在泰國曼谷榮獲2021年萬國小姐大賽桂冠，成為第一位贏得該項選美比賽冠軍的越南人。比賽結束後，她因積極參與慈善活動和當公益組織的志工而聞名，如今被捲入欠債風波，民眾感到相當意外。


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