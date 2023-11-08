欠200萬！首位獲得國際比賽冠軍佳麗被告　越南選美皇后遭控欠債

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整起案件始於去年11月，女性企業家鄧翠莊表示阮垂仙在2017年向她借了近200萬元，表明要當作參加選美比賽的資金，當時有簽下借錢的票據，然而鄧翠莊指控阮垂仙事後將票據撕毀。因此她控告阮垂仙後，要求阮垂仙連本帶利地歸還24億越南盾（約等同於新台幣310萬元），並公開向鄧翠莊致歉。
胡志明市舊邑郡（Go Vap District）地方法庭今年5月做出判決，以「缺乏具體證據」為由，否定了鄧翠莊的上訴條件，做出有利於阮垂仙的判決。鄧翠莊對於判決結果不服，因此鄧翠莊再度向胡志明市人民法庭提出進一步地上訴。
阮垂仙的律師團隊則表示，當初阮垂仙的確簽了借錢的票據，但最終沒收到來自鄧翠莊的款項，而鄧翠莊則堅稱自己已支付給阮垂仙15億越南盾（約等同於新台幣200萬元），要求阮垂仙歸還錢財。由於雙方各持一說，胡志明市人民法庭決定延後審理此案，以便有更多的時間能進行「事實查核」，下一次開庭的時間預計為11月14日。
現年25歲的阮垂仙出生於胡志明市，她在泰國曼谷榮獲2021年萬國小姐大賽桂冠，成為第一位贏得該項選美比賽冠軍的越南人。比賽結束後，她因積極參與慈善活動和當公益組織的志工而聞名，如今被捲入欠債風波，民眾感到相當意外。