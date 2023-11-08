快訊／炎亞綸性剝削遭起訴！首發7點聲明　槓耀樂：為名還是利

我是廣告 請繼續往下閱讀
要謝謝檢察官在不起訴書中幫我釐清一些事實，茲就本人與耀樂之間紛擾,聲明如下：
1.經檢察官裁決，證明本人與耀樂在交往期間與分手後，從未對其有過強制性交與黑道恐嚇之行為,謝謝檢察官證明本人清白。
2.本人真心誠心面對過往，且從未有任何散布之意圖，作為公眾人物,理應謹慎行事，愛惜羽毛，傳遞良善，近年除已發揮自身影響力，積極投入公益外，每年將自身部分所得揭給公益團體,讓良善循環,並面對應有責任。
3.本人因不識法律在雙方合意下拍攝而誤觸法律，而造成社會不安和佔用公眾媒體資源深感抱歉:更對於本人無足輕重的私人情感佔據版面深感無奈和遺憾。
4.本人與耀樂近五年仍有聯聚，且雙方互有主動,至今仍不能理解，對方提告的動機？是為名還是利？
5.謝謝所有合作單位諒解，造成任何困擾深感抱歉，本人願意積極配合相關後續。
6.在此期間對於給予我鼓勵的朋友、家人、和僅是一面之綠的您們,想至上最誠摯的感謝，若非有您們的鼓助我寸步難行，給予我批評指教的朋友、家人和關心此事件的人們，我也致上誠摯的感謝，讓我有深刻反省的空間。
7.對於自己絕對沒有做的事情，再次謝謝檢察官的明鑑，對於觸法之處,必定遵守承諾，持續貢獻社會，持續潛心檢討敦促自我成長。
最後，我是公眾人物，有社會的道德責任，平時受到大眾媒體的重視和關心這是我要珍惜和尊重的，也絕對不想也不會仗著自己公眾人物的身分而去擾亂社會的秩序，眼前要做的除了面對起訴的部分，重要的是盡全力把自己的生活過好，不讓家人朋友擔心，我一樣很愛這個世界也很愛每個人，暫時不會再對外多說什麼或博取什麼關注，只希望這件事能儘快落幕，以上吳秉孺還望大眾諒解。