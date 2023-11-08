最新預測出爐！明年GDP估為3.15% 台經院：消費投資出口正向發展
台經院表示，歐洲今年經濟表現可望回溫，新興市場及開發中經濟體的表現也優於去年，不過，卻仍難以支撐中國、美國兩大經濟體經濟疲軟的局勢，故國際主要預測機構皆認為，明（2024）年全球經濟成長速度較今（2023）年略低，但仍預期全球商品貿易呈現復甦態勢，將助於台灣對外貿易表現恢復穩定。
記者鄭妤安／台北報導
台灣出口已在9月重回正成長，未來的一年預計將延續復甦態勢，另外，投資需求在半導體投資回溫帶動，配合新興科技、淨零排放等投資需求持續，2024年民間投資轉為正成長，加上民間消費表現依舊穩健，故2024年台灣經濟成長主要仰賴消費與投資支撐，與此同時，外需表現也在回溫。
台經院最新預測，今年GDP估為1.43%，明年則為3.15%。
在物價部分，台經院表示，雖然全球通膨壓力仍大，台灣物價不至於有持續攀升的可能，不過，隨著台灣經濟逐漸轉好，加上氣候變遷、疫後缺工問題、地緣政治衝突風險等因素仍存，將使得通膨緩步回降，故預測明年CPI成長率為1.8%。
在匯率方面，美、歐升息週期已近尾聲，但預期將維持高利率一段時間，持續引導通膨降溫，直到經濟發生衰退才有可能再出現降息的動作，因此預測2024年平均新台幣兌美元31.20元，較2023年修正後匯率微幅升值0.05元。