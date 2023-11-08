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列舉蔡政府「國家隊」成效差　國民黨批根本是「欺騙人民國家隊」

▲國民黨團今天召開記者會，怒批蔡政府成立40多個「國家隊」，總的來說就是欺騙人民國家隊。（圖／國民黨提供）
▲國民黨團今天召開記者會，怒批蔡政府成立40多個「國家隊」，總的來說就是欺騙人民國家隊。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

自從國民黨總統參選人侯友宜喊出，「國家隊成負面名詞」後，國民黨團今（8）日再跟進，列舉總統蔡英文上台後成立的「國家隊」，並檢視其成效。國民黨立委林為洲指出，民進黨政府成立的國家隊，高達40多個，「綠能國家隊」政府要花費2兆元購買綠電、「快篩國家隊」連小吃店都能取得販售許可，痛批「看起來很厲害，事實上卻是烏壓壓，總的來說就是『欺騙人民國家隊』。」

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國民黨團今日上午召開記者會，列舉與人民息息相關的「國家隊」，檢視「國家隊」的成效，林為洲指出，所謂的「國家隊」，是民進黨執政近8年來所發明的「團隊」，每當要解決施政一個問題，就成立「OO國家隊」，貌似現有的政府機關，沒一個單位能夠處理，非得成立「國家隊」才能解決問題。

林為洲提到，關於「綠能國家隊」部分，政府要花費2兆元購買綠電，錢都被「綠能國家隊」賺走，所謂的「打詐國家隊」、「打詐辦公室」，最大的成果是今年詐騙數比去年成長21%。

林為洲再指，所謂的「疫苗國家隊」，高端只有一個客戶就是中華民國，所以是「國家隊」；「快篩國家隊」連小吃店、賣農藥都能取得販售許可；鳳梨國家隊」，灑幣補貼業者銷往日本、澳洲、新加坡和東南亞，最後僅剩日本市場；「台農投國家隊」、「台農發國家隊」，不是虧損連連，就是組織疊床架屋，完全看不到績效。

林為洲表示，蔡政府既然風光成立各種「國家隊」，就該攤在陽光下讓國人檢視，現在的「國家隊」變成負面名詞，誰之過？如果各種「國家隊」成效、績效卓著，受到國人的讚賞與支持，那麼在野黨還能夠污名化嗎？

國民黨立委賴士葆表示，民進黨政府只要碰到人民關心、關切的問題無法解決時，就會成立所謂的「國家隊」，看起來很厲害、很了不起，事實上卻是烏壓壓，總的來說就是「欺騙人民國家隊」。

賴士葆指出，蔡政府成立超過40個國家隊，包括農業方面的雞蛋國家隊、鳳梨國家隊等。防疫醫療生技方面，有疫苗國家隊、快篩國家隊、口罩國家隊等。在產業科技方面，有金融國家隊、太空國家隊、無人機國家隊等。住宅交通民生藝文方面，有打詐國家隊、影劇國家隊、電動巴士國家隊等。

賴士葆表示，蔡政府成立40多個國家隊，本質上是「欺騙人民國家隊」，以為可以得到人民的信心，事實上蔡政府成立越多「國家隊」，人民越沒有信心。

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