Toyz自爆被Joeman封鎖了！怒嗆同溫層偽善：小圈圈挺這麼用力
網紅Joeman（九妹）、蕾菈夫妻6日涉嫌違反《毒品危害防制條例》被警方逮捕，3人事後拍影片承認食用大麻，曾持有和販售大麻菸彈遭判刑的同業Toyz（劉偉健），以「前輩」身分開直播大肆調侃Joeman，今（8）日透露疑似被對方封鎖，酸溜溜地說：「整群都是偽善的垃圾，真的很可悲，小圈圈挺這麼用力。」
記者楊穎軒／綜合報導
Toyz今天凌晨在Discord發文，指剛剛發現自己在IG上遭到Joeman封鎖，還貼出Joeman道歉影片截圖，譏諷：「Joeman在盯著我，眼神好兇！」接著怒嗆Joeman的同溫層假惺惺：「網軍一看就買超大，整群都是偽善的笨色（垃圾的台語），真的很可悲，害我有點腹黑，小圈圈挺這麼用力。」
Joeman和蕾菈染毒見報後，Toyz火速開直播跟進時事，片中頻頻做出驚訝表情，揶揄Joeman「東西也太多了吧！捲菸紙、研磨器、秤重的」，大酸對方「你專業戶欸」，更不滿地問Joeman憑什麼只有驗尿，不需要驗毛髮，相當不服氣，對此，新北市刑大解釋，Joeman的犯罪事實明確，依規定採集尿液送驗，除非檢察官認為有必要才會再檢驗毛髮。
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