疑註冊率不佳！世新中文系擬在114學年停招　系上師生錯愕、反對

我是廣告 請繼續往下閱讀
以下為世新大學中國文學系聲明全文：
關於世新大學規劃於114學年停招中文系一事，中文系聲明如下：
世新大學規劃於114學年停招中文系，此事無論就我們熱愛的世新大學或中文系的未來，皆產生極為深遠的影響。面對外界誤解與聲援，世新中文系綜合先前發布意見，階段性作出底下回應。
1.針對媒體報導，世新中文系向校方提請停招。實際上，乃學校於今年9月底校招生檢討會議後，要求各系所提改善措施或增調停招；其中，包括提報教育部核給中文系113學年10個招生名額，規劃中文系於114學年度停招。沒有一個系會主動向校方提出停招，這應該是邏輯常識的問題。
2.世新中文系並非食古不化的系。近年來因應時局變化，本系積極配合學校新聞、傳播資源，積極推動「學術研究」、「文學創作」、「傳播應用」等三大領域。系網頁對此均有詳盡介紹。
3.中文系長年培育各領域多元人才，教導學生閱讀思辨、言之有物，能與社會上不同的人理性對話。這一點，印證在日前中文系學會發出的聲明稿，論述有據、情理兼備。世新中文系以我們的學生為傲。
4.語言，不只是溝通工具；中文系也不僅僅是一門專業知識。文學能提升人內在思考的品質，活出生命的意義。面對校方突如其來的停招，系上師生無不感到錯愕、沉痛、不捨，無可奈何。於此公開聲明，世新中文系從未主動向校方申請停招，系上多數教師也反對學校停招中文系。
世新中文系在此由衷感謝臺灣中文學會及各界關注，心疼學生、系友，以及所有認同世新中文系、對這個系有感情的人。「原來奼紫嫣紅開遍，似這般都付與斷井頹垣。良辰美景奈何天，賞心樂事誰家院」——湯顯祖《牡丹亭》。
世新大學中國文學系 敬啟 112年11月 7日