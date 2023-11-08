咳「超過3周」快就醫！醫曝「慢性咳嗽」4指標：無痰乾咳更要小心

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陶啓偉指出，咳嗽可分成急性咳嗽和慢性咳嗽，比較常見的感冒和急性支氣管炎等引起的急性咳嗽，一般會在1週內痊癒，超過3週即屬慢性咳嗽，要特別注意。
針對咳嗽治療，陶啓偉說，醫師通常會問病人，一、有沒有痰；二、痰的顏色；三、痰產生的量；四、咳嗽的時間點，是白天容易咳，或晚上躺下睡覺時會咳。
若有痰，要考慮是否為急性肺炎；如痰的顏色濃稠且深，通常是感染，治療時會考量使用抗生素，並進一步確認感染原因，同時會檢視是否為其他原因導致繼發性感染，例如某些病人是因肺癌導致氣管阻塞才產生阻塞性肺炎。
此外，若痰中有血，則原因可能是肺結核、氣管擴張症或肺癌，請務必盡快就醫，以免延誤診斷與治療。
至於醫師詢問患者咳嗽的時間，則是考量胃食道逆流或鼻涕倒流病人，較常見於夜間入睡時躺下產生夜咳。
陶啓偉另提醒，若是無痰的乾咳，則較常見於心臟衰竭、胃食道逆流的病人，或氣管受到異物、空污刺激所引起，但值得注意的是，某些肺癌患者會有以乾咳為主的症狀，切勿輕忽。
如有慢性咳嗽，一定要積極找出原因，陶啓偉說，有病人反覆感染，或自體免疫系統攻擊而導致肺部纖維化，咳了半年、一年，甚至咳好幾年，這通常不好治癒，但唯有查出病因，並依病因進行根本治療。才有機會把慢性咳嗽治好。
🟡咳嗽注意事項：
📍注意有沒有痰。
📍觀察痰的顏色。若濃稠又深色，可能是感染。
📍注意痰產生的量。
📍觀察咳嗽時間是白天或晚上。
📍若痰中有血，恐為肺結核或肺癌，或長時間咳嗽但無痰，則可能是心臟衰竭甚至肺癌，不能輕忽。
📍咳嗽的時間若超過3週，要積極就醫。