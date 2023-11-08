夏克立離婚人財兩失！坦承不愛黃嘉千 怒駁謠言「誰想再結婚」
加拿大男星夏克立和黃嘉千16年婚姻告終，近日返台打官司，宣稱籌措560萬元台幣訴訟，他接受媒體公開採訪，傳出仍以「我老婆」稱呼黃嘉千，還不排斥迎接第二春，讓他忍不住發聲否認該則新聞，強調自己沒有再婚打算，更直呼被媒體不公平抹黑，連呈現的照片形象都比黃嘉千負面。
記者江芷稜／綜合報導
夏克立婚後都把薪水匯入黃嘉千公司戶頭，自己只領零用錢，也聽老婆的話在加拿大置產，貸款買了多間豪宅，結果夫妻對於未來沒有共識、決定離婚，如今見不到心愛家人，他賺來的薪水又進了對方戶頭，自己擁有的豪宅沒有黃嘉千同意也無法出售，還得負擔高額房貸，生活相當困頓，只能靠親友接濟，近期決定改當英文教師賺錢打官司。
人財兩失的夏克立，受訪坦承不愛黃嘉千了，外界關心他是否想再婚，《鏡週刊》報導他表示仍然期待新的家庭，不過本人今（8）日發聲否認想要再婚的念頭，無奈表示「我開玩笑的跟記者說，誰會想再結婚」，似乎對離婚造成的困境無法釋懷。他也點名媒體報導，認為記者挑選照片都選黃嘉千亮麗光鮮的一面，自己則呈現較為負面，感慨媒體對他不公平。
※【NOWnews 今日新聞
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