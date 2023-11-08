藍委爆行政院災防辦裝「小米監視器」 政院曝光原因：有性騷案
國民黨立委李德維今（8）日在質詢時指出，行政院災害防救辦公室傳出，有被安裝「中國製」小米無線網路監視設備，根據王姓代理主任聲稱，是因為有「特殊任務」。對此，行政院祕書長李孟諺證實有此事，是因為災防辦前主任吳武泰被檢舉性騷，而設置監視器的人，是擔心在調查過程有問題；至於使用中國製品有資安疑慮，李則說，該同仁行為已經被制止跟警告。
記者林怡昕／台北報導
立法院內政委員會今天繼續審查113年度中央政府總預算案，李德維質詢時指出，行政院災害防救辦公室傳出，有安裝「中國製」小米無線網路監視設備，根據王姓代理主任聲稱，他事前就有知悉，且因為有「特殊任務」，不能說明原因，又據說是當事人為了自保，怕被吳武泰報復，才設置監視設備。
李德維提問李孟諺，是什麼樣的「特殊任務」？且裝設私人攝影機有合法嗎？
李孟諺答詢時指出，安裝該監視器的科長，事前有向周邊同仁告知，這起事件有請政風處調查，也給予提醒警告，主要是因為吳武泰被檢舉性騷，而設置監視器的人，是擔心在調查過程，會有直接面對面問題。
李孟諺也說，吳武泰現已經被調離現職，根據性平、政風調查結果，會做相關人士處置。
李德維追問，行政院要設置中國製造品牌設備監視器，根據資通安全管理法，需要向資通安全長同意，李孟諺坦言，該名科長確實沒有跟相關主管跟首長報告，因此，他的行為已經被制止跟警告。
李孟諺強調，該名科長不是要去側錄、監視同仁的行為，等待事件告一段落後，會在相關主管會報中，要求各處室主管做資安還有個案宣導，同時，也會再度宣導Me too相關議題。