外國人要注意！泰國衛生部：10件消費大麻該知道的事

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《美聯社》報導，大部分的亞洲國家仍對大麻採取嚴刑峻法，曼谷市中心一家大麻店的經理Kueakarun Thongwilai估計，他的顧客中至少有7到8成是外國人，主要來自日本、馬來西亞、中國和菲律賓等亞洲國家，還有一些來自歐洲。他表示大約有一半的顧客是第一次吸食大麻，其中大多數是亞洲人。此外，有些顧客想嘗試含有大麻的食品，但Thongwilai建議新手以吸菸的方式攝取大麻較為保險，因為含有大麻的食品發作的時效比較慢，消費者容易在不知不覺中攝取過多劑量。
- 不允許出於個人目的攜帶大麻的種子（或部分）進出泰國。
- 大麻種植是合法的，但需要在食品和藥物管理局的Plook Ganja申請獲通過政府網站進行註冊。
- 使用大麻花蕾進行研究、出口和銷售以及出於商業目的對其加工需要獲得官方許可。
- 20歲以下、孕婦和哺乳期婦女須在衛生專業人員的監督下才得以使用大麻。
- 持有四氫大麻酚（THC）和合成THC含量超過0.2%的提取物需要獲得許可。
- 餐廳可提供含有大麻的菜餚，但需要獲得官方授權。
- 批准的大麻保健品可通過特定渠道獲得。
- 在學校、購物中心等公共場所吸食大麻違法。
- 食用含有大麻的食物或保健品後應避免駕駛。
- 因吸食大麻而產生不良健康影響的遊客應立即就醫。
大麻在某些國家、地區合法化的主因是醫療用途，針對長期失眠患者、長期慢性疼痛患者，有種大麻的成分會讓人有鎮定的功能，紓解他們生理上的不適。另外，大麻中的大麻二酚不易造成成癮現象，通常在大量及長期的使用下才會出現心理性成癮。
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