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外國人要注意！泰國衛生部：10件消費大麻該知道的事

▲泰國大麻合法化超過一年，泰國衛生部提醒消費者使用大麻仍有10件事需要注意。（圖／翻攝自X，原稱推特）
▲泰國大麻合法化超過一年，泰國衛生部提醒消費者使用大麻仍有10件事需要注意。（圖／翻攝自X，原稱推特）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國在2022年將大麻除罪化，目前在泰國使用大麻作為醫療或娛樂用途屬於合法行為，因此激起外國旅客的趨之若鶩。不過泰國除了對其他毒品加強管制，持有或販售最重可判處死刑之外，對於大麻也有相關使用管制。

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根據泰國公共衛生部，2023年政府發布了「遊客在泰國需要了解大麻的10件事（10 things tourists need to know about  cannabis in Thailand）」指南，希望確保遊客清楚法律允許的行為並能夠採取相應行動。這10件事包括：

  1. 不允許出於個人目的攜帶大麻的種子（或部分）進出泰國。
  2. 大麻種植是合法的，但需要在食品和藥物管理局的Plook Ganja申請獲通過政府網站進行註冊。
  3. 使用大麻花蕾進行研究、出口和銷售以及出於商業目的對其加工需要獲得官方許可。
  4. 20歲以下、孕婦和哺乳期婦女須在衛生專業人員的監督下才得以使用大麻。
  5. 持有四氫大麻酚（THC）和合成THC含量超過0.2%的提取物需要獲得許可。
  6. 餐廳可提供含有大麻的菜餚，但需要獲得官方授權。
  7. 批准的大麻保健品可通過特定渠道獲得。
  8. 在學校、購物中心等公共場所吸食大麻違法。
  9. 食用含有大麻的食物或保健品後應避免駕駛。
  10. 因吸食大麻而產生不良健康影響的遊客應立即就醫。
美聯社》報導，大部分的亞洲國家仍對大麻採取嚴刑峻法，曼谷市中心一家大麻店的經理Kueakarun Thongwilai估計，他的顧客中至少有7到8成是外國人，主要來自日本、馬來西亞、中國和菲律賓等亞洲國家，還有一些來自歐洲。他表示大約有一半的顧客是第一次吸食大麻，其中大多數是亞洲人。此外，有些顧客想嘗試含有大麻的食品，但Thongwilai建議新手以吸菸的方式攝取大麻較為保險，因為含有大麻的食品發作的時效比較慢，消費者容易在不知不覺中攝取過多劑量。

大麻在某些國家、地區合法化的主因是醫療用途，針對長期失眠患者、長期慢性疼痛患者，有種大麻的成分會讓人有鎮定的功能，紓解他們生理上的不適。另外，大麻中的大麻二酚不易造成成癮現象，通常在大量及長期的使用下才會出現心理性成癮。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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