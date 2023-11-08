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40歲就會中招！五十肩爆痛2年才恢復　「3大疾病患者」要更小心

▲五十肩又名「肩周炎」，好發於40歲至65歲，是許多中壯年人苦惱。（示意圖／取自Pixabay）
▲五十肩又名「肩周炎」，好發於40歲至65歲，是許多中壯年人苦惱。（示意圖／取自Pixabay）

家庭消費中心／綜合報導

五十肩是許多中壯年人苦惱，嚴重者連穿脫衣服、晚上睡覺都疼，醫師說，若未妥善治療，只想讓肩膀自然痊癒，拖的時間會很久，一般要恢復發病前的活動力，最長可能需要2年，建議民眾若覺生活品質已受影響，應儘快就醫。

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台安醫院復健科主治醫師林嘉韻說，五十肩學名是「沾黏性肩關節囊炎」，又名「肩周炎」，好發於40至65歲間，也稱「五十肩」，因關節囊發炎變厚、纖維化、滑液減少，導致關節沾黏，影響肩關節活動程度，形同肩膀凍結，又俗名為「冰凍肩」。

林嘉韻指出，五十肩在不同時期會有不同症狀，第一階段為發炎期，這時肩關節囊受到發炎影響，肩膀移動會覺得疼，而且愈來愈痛，尤其晚上的疼痛頻率會上升，當疼通持續6至9週後，將進入第二階段僵硬期。

在僵硬期，五十肩症狀因肩關節囊的發炎逐漸減退，痛感也會減輕，但肩膀僵硬更嚴重，有時連日常生活中穿衣、梳頭、洗澡等動作都會受限，而受限問題持續4至6個月後，將進入第三階段恢復期。

五十肩恢復期間，肩膀僵硬感漸漸消失，肩膀活動會慢慢回復正常，但如果要回復至五十肩發病前狀況，大約需要6個月至2年時間。

林嘉韻表示，目前五十肩成因並未完全明朗，臨床發現糖尿病、甲狀腺低下、甲狀腺亢進患者，有較高機率發生五十肩，其他因素包括肩部維持長時間不動，或肩部過度使用，或肩部曾受傷，例如肩袖肌腱撕裂、滑液囊發炎積水或其他肩部組織損傷等，都可能提高五十肩風險。 

針對目前治療五十肩的方法，林嘉韻說，有藥物治療、儀器治療、徒手運動治療、肩關節囊擴張術、手術治療等，提醒病人若能在疼痛一開始便就醫，在肩關節沾黏還不太嚴重時介入，先以軟組織超音波確認是否有肩部損傷與發炎範圍，再由醫師量身訂做治療方案，病程會縮短很多，生活品質方可及早恢復。 

🟡五十肩注意事項

📍避免肩膀長時間不動。

📍不要過度使用肩膀，例如提重物等。

📍避免運動傷害。運動時應由慢而快，務必先熱身，不要操之過急。

📍可適時熱敷肩膀紓解壓力。

📍糖尿病、甲狀腺低下、甲狀腺亢進患者，應更加提防五十肩。

📍出現疑似症狀應速就醫，及早治療可明顯縮短病程。


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