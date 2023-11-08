交通「違規歸責」流程　中市議員批擾民

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張玉嬿說，交通違規新制就是全面推動強制記點，未指定主要駕駛人或未歸責他人者，直接對車主記點，所以車主若非駕駛人遭逕行舉發，為求自保避免扣照或扣牌，必須主動在期限內辦理「違規歸責駕駛人」，導致歸責件數大增。
她說，7到10月歸責件數達4萬件，比去年同期多出3倍，網路申請要上傳車主身分證、被歸責駕駛人駕照、紅單、採證相片正本彩色掃描檔，流程繁瑣，對長者十分不便，僅打交通違規也找不到「歸責」的關鍵字，不少民眾乾脆須抽空臨櫃辦理，抱怨不已。
張玉嬿指出，新制也規定如果車主無駕照可供記點及未辦理歸責，改記車輛違規紀錄，1年違規3次，吊扣牌照2個月。這個規定市府沒有宣導，民眾比較不清楚，新制實施3個月362件，比去年14件爆增25倍，甚至比吊扣駕照的155件還多，民眾陳情大呼冤枉，也造成民怨。
議員要求，簡化申請歸責流程，例如考慮結合台中通APP去申辦，透過內建個人身分識別直接申辦，或透過未來的MaaS做好配套，同時也要加強吊扣牌照新制的相關宣導，市府要加強保護民眾權益。
交通局長葉昭甫表示，為了交通安全道安議題，修法上不只有罰鍰，主要是增加涉及道路安全議題違反事項扣點制度，記點只要累積一年12點，就會有吊扣駕照2個月的問題，對於一般民眾可能會造成不便，職業駕駛也會有兩個月無法工作。新制上路後前三大違規，實質件數量是32萬件，主要裁罰樣態為超速、違規臨時停車、違規停車。
針對如被舉發，駕駛人並非車主，葉昭甫表示，檢舉時不外乎是從車子所有權人做裁罰，會有轉歸責部分，需要跟實際開車者做違規轉移，因新制所以案件量大增，經統計6月30日至10月底受理轉歸責業務已超過4萬件。
交通局補充，若欲辦理申請歸責實際駕駛人作業，目前除交通局所屬交通事件裁決處受理民眾現場及郵寄方式申辦，為提供市民更多元便利的服務措施，裁決處網站已建置「交通違規歸責駕駛人線上申辦及查詢」作業平台，提供雲端申請服務，希望民眾能多加利用。