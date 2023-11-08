遭控參與共青團活動　李明璇提醒：台生入共青團有刑責的

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李明璇回憶著說，時空背景回到8年前、10年前，當時兩岸和平穩定 ，且交流活動十分熱烈，當時政府也很鼓勵兩岸文化及學術交流，她參加的就是一個台灣學生為主的交流活動，除了第一天簡單開幕儀式及閉幕式，接下來行程都是在觀光，「沒什麼加入共青團，這太扯了！根本胡說八道!」
李明璇強調，全台灣有多少學生一起參加交流活動，從高中、大學到博士生都有，今年國門可以開放時，暑假就有不少台灣學生參加過；疫情前的寒暑假，每年都有上千學生去中國，「為何不禁止呢?民進黨要把這些學生都抓起嗎？」
李明璇痛批，民進黨不會抹紅抹黑，就不會選舉了嗎?甚至操弄扣紅帽子，「過去多年所有參加過兩岸交流的學生，都是親共嗎」？她斥責，民進黨做法讓很多中間選民感到厭惡，為了政治鬥爭，「抹紅霸凌一個當年才19、20出頭的大學生，不會很過分嗎」？
李明璇也反問民進黨，以為加入共產黨還是什麼共青團填個Google表單就可以?不要開玩笑了，台生加入共青團是有刑責的！如果有證據歡迎檢舉她，不要含沙影射，只為抹紅 。
李明璇再次回嗆，民進黨你們現在只敢用嘴影射網軍捏造兩個人的對話就可以開始鋪天蓋地造謠李明璇，反觀民進黨，過去口口聲聲說兩岸要交流現在民進黨又把正常的學生交流進行抹紅。
李明璇也強調，她的提告也很簡單，就是要遏止這種每兩年一次為了選舉抹紅的卑劣行為，尤其是民進黨內政經濟亂七八糟，弊案層出不窮，又把台灣帶到一個戰爭的危險邊緣，他們的總統參選人口口聲聲說要和平交流，現在卻又對過去在和平時期參與交流活動的學生集體霸凌追殺民進黨你們每次這種惡質的抹紅選舉操作大家早就已經很厭煩了！