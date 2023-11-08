宥勝、炎亞綸遭起訴！性騷案件處理塞車 保護司拚補助補人力
MeToo事件從今（2023）年6月起持續延燒，後性平雙法完成修法，今（8）日則有多位藝人因為性騷案件遭到起訴。衛福部保護服務司長張秀鳶表示，系列事件爆發後，民眾通報案件確有增加，加上處理流程改變，地方相關人力也出現不足，保護司已爭取行政院相關經費，經計畫核定後，可協助地方政府聘用性騷擾案件審議行政人力，預估明（2024）年1月左右可以到位。
記者林志怡／台北報導
今（2023）年6月從民進黨起、爆發的一連串Metoo風暴，許多藝人也先後被爆出曾涉嫌性騷擾，遭昔日同事控訴性騷的男星宥勝（王宥勝）今（8）日被以強制猥褻罪起訴、被控拍攝私密片的藝人炎亞綸則被以兒童及少年性剝削防制條例中的製造少年為性交行為電子訊號等罪嫌起訴。
張秀鴛表示，今年6月MeToo事件爆發後，確實民眾申訴性騷擾的案件數有增加的情況，但因為性騷擾案件不屬於責任通報範圍、保護司通常會以半年為週期統計一次性騷案件，因此目前尚未案件增加比例的實際數字。
此外，性平雙法於今年7月完成修法，張秀鴛指出，修法前、若性騷擾事件的行為人是一般公司行號成員，則由公司行號進行調查，進入縣市政府調查的案件數相較少，但修法後，即使行為人屬於一般公司行號，也是由警察機關等進行調查、會直接進入縣市政府審議，導致相關單位的案件量大增。
張秀鳶坦言，雖希望收到案件後，3到4個月內要審議通過並確認行政處分，但性騷擾案件處理的人力上有出現堵塞的情況，地方單位已經在哇哇叫，保護司也已經爭取並獲得行政院4年中長程計畫，近期會與縣市開會，請地方單位在12月左右提供計畫、經核定後，明年有錢就能補助、聘用人力。