志玲姊姊封最美頒獎人！金馬60華麗嘉賓曝 許光漢驚喜合體滿島光
金馬執委會今（8）日公布第60屆金馬獎華麗頒獎嘉賓陣容，包含金馬執委會主席李屏賓、本屆評審團主席李安、三座金馬獎最佳導演許鞍華、威尼斯金獅獎及最佳導演得主北野武、坎城影帝役所廣司、日本影帝妻夫木聰、影后滿島光，金馬影帝張震、李康生、陳以文、阮經天，金馬影后張艾嘉、陳淑芳、楊貴媚、李心潔、桂綸鎂、陳湘琪、謝盈萱，和主持過兩屆金馬獎的林志玲都將齊聚金馬，閃耀盛會。
記者黃雅琪／綜合報導
享譽國際的日本導演北野武、新科坎城影帝役所廣司、日本影帝妻夫木聰、影后滿島光，都將來台先參與金馬電影大師課，與業界學員分享獨門心法，再蒞臨典禮榮耀傑出同行。擔任過兩次金馬獎主持人且通日文的林志玲，將搭配北野武頒獎。新片在日本拍攝的許光漢和滿島光的組合，應會讓亞洲粉絲喜出望外。
妻夫木聰和一起演過《刺客聶隱娘》的好友張震再續前緣，帥度加倍。已拿下日本金像獎三座最佳男主角和一座最佳男配角的役所廣司，和也有三座金馬獎最佳女主角和一座最佳女配角的張艾嘉揭曉本屆影帝。至於本屆影后，則由陳淑芳、李心潔、桂綸鎂、陳湘琪、謝盈萱等五位金馬影后一起加持，氣場強大。
林柏宏將和七年前讓他獲得最佳男配角的評審團主席許鞍華聚首。準備當爸爸的兩屆金馬得主劉冠廷對稿時會和《窄路微塵》最美的小媽媽袁澧林分享爸媽經嗎？《濁水漂流》的柯煒林、《該死的阿修羅》的王渝萱是港台兩地備受看好的青春演技派。在《周處除三害》拚得你死我活的金馬影帝陳以文、阮經天，將要心平氣和地揭曉最具潛力的演員。
兩度問鼎影后的王淨和上屆最佳男配角朱軒洋、一出道便贏得最佳新演員的柯震東和入圍過女主角的宋芸樺、金馬影帝李康生與金馬影后楊貴媚，這些頒獎人過往在影視作品的合作經驗會為金馬舞台帶來什麼火花？曾獲最佳新演員的范少勳和以《幻愛》被提名的劉俊謙，也有超乎想像的默契與交情。金馬60頒獎典禮11月25日登場。